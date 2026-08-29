Emma Knobl , defensora de Lomas Athletic , vivió el momento más importante de su carrera al consagrarse campeona del mundo con Las Leonas . En su primer Mundial , Emma Knobl integró el plantel argentino que derrotó a Países Bajos por penales australianos y volvió a poner a la Argentina en lo más alto.

La definición se disputó este sábado en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde Las Leonas igualaron 1-1 ante el seleccionado neerlandés durante los 60 minutos reglamentarios. Países Bajos se puso en ventaja, pero María José Granatto apareció sobre el cierre para establecer la igualdad y llevar el partido a los shoot-outs.

En Bélgica e Inglaterra. Emma Knobl, de Lomas Athletic, en la ventana final de la Pro League

En la definición por penales australianos, la Argentina se impuso 3-1 con una actuación determinante de Cristina Cosentino, quien atajó tres ejecuciones. De esta manera, Las Leonas conquistaron su tercer título mundial, después de las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

Para Emma Knobl , el título representa la coronación de un camino que tuvo un crecimiento acelerado durante los últimos años . La defensora de Lomas Athletic, de 20 años, había sido subcampeona del mundo con Las Leoncitas en el Mundial Junior de Chile 2025 y ya había sumado experiencia con el seleccionado mayor.

Emma Knobl, de Lomas Athletic, es campeona del mundo con Las Leonas.

Emma Knobl fue confirmada en julio como una de las 20 integrantes del plantel elegido por Fernando Ferrara para disputar el Mundial. Así, Lomas Athletic tuvo una representante en la máxima competencia internacional y Emma Knobl llevó la bandera de una institución históricamente vinculada al hockey argentino.

El crecimiento de Emma Knobl

La participación de Emma Knobl en el Mundial también significó un nuevo paso dentro de su trayectoria con los seleccionados nacionales. La defensora ya había sido parte de procesos juveniles y había conseguido títulos con Argentina antes de llegar a su primera Copa del Mundo con Las Leonas.

Con la victoria ante Países Bajos, Emma Knobl cerró su primera experiencia mundialista con el máximo premio posible. Para Lomas Athletic, la consagración de Emma Knobl representa además otro motivo de orgullo y confirma la presencia del club en la formación de jugadoras que llegan a la elite del hockey argentino.