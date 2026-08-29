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29 de agosto de 2026
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Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga

Eial Moldavsky se despidió de Sería Increíble, en el canal de streaming Olga, con una emotivas palabras y un agradecimiento muy especial para Nati Jota.

Eial Moldavsky se fue de Olga.&nbsp;

Eial Moldavsky se fue de Olga. 

El hijo de Roberto Moldavsky era uno de los integrantes originales que seguía al mando de este ciclo pero, pero reveló que no seguirá con este proyecto.

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“Me hicieron muy feliz”, dijo Eial Moldavsky al comenzar sus despida y tuvo hermosas palabras para Nati Jota: “Sos lo más grande que hay, sos una compañera espectacular”.

“Mi abuela cuando fue era más chico siempre me decía lo importante es ser buena persona”, agregó sin poder contener la emoción en partida del ciclo.

También admitió que le pareció una “pelotudez” el comentario de su abuela durante su adolescencia y que luego llegó a comprenderlo con el paso del tiempo.

Cómo fue el anunció de Eial Moldavsky

Este jueves Eial Moldavsky sorprendió a la audiencia de Olga al anunciar que se despedía de Sería Increible, uno de los programas destacados del canal de streeming.

“Mañana es mi último programa en Sería Increíble”, sorprendió al decir sobre el final de la edición del programa del jueves y se generó un gran revuelo en las redes sociales.

Al igual que Eial Moldavsky, Migue Granados podría dejar Olga.

Al igual que Eial Moldavsky, Migue Granados podría dejar Olga.

Mientras que Ángel de Brito contó en Bondi Live que circula un rumor no confirmado sobre Migue Granados y Olga, en otra salida significativa.

“Dicen, yo no lo tengo confirmado, es un rumor, que Migue vendió su parte de OLGA por una buena cifra y que él sigue en el canal haciendo cosas, pero parece que ya no quiere hacer el diario, está cansado”, afirmó el periodista sobre esta posible partida.

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