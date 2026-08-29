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Lali Esposito lanzó el video del hit "1Amor - en vivo"

Lali Espósito lanzó el video de una versión en directo de uno de sus canciones más populares, en la cuenta regresiva para su nuevo show en River Plate.

Lali Espósito, vestida de novia.&nbsp;

Lali Espósito, vestida de novia. 

Mientras interpretaba la canción, Lali Espósito apareció vestida de novia emulando a un look que supo utilizar Madonna en los ’80 en tiempos de “Like a Virgin”.

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La canción de la banfileña se consolidó como un ritual colectivo de conexión absoluta con el público que regaló imágenes memorables, desde su sorpresiva aparición vestida de novia hasta su célebre guiño al público “¡Me enamoré, taradas!”.

El nuevo video de Lali Espósito reúne los mejores momentos de una gira histórica que realizó durante el 2025 y en lo que va de este año.

Lali Espósito se prepara para volver al estadio de River

Luego de ocho estadios agotados en el marco de esta gira, cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026, Lali Espósito coronará esta etapa histórica con una última gran celebración. La cita será el sábado 26 de septiembre en el Monumental.

La cantante banfileña viene de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados.

Con este un tercer Monumental marcará el cierre definitivo de la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que la llevó por los escenarios de Argentina y del exterior.

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