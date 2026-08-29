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29 de agosto de 2026
Investigación.

Lomas de Zamora: roció con un spray a un chofer de Uber y terminó detenida

El conductor empezó a sentirse mal y tuvo que pedirle ayuda a la Policía de Lomas. La pasajera es investigada por la Justicia.

Destacamento Villa Rita.

Destacamento Villa Rita.

Diario La Unión.

Una mujer de 38 años fue detenida en Lomas de Zamora, luego de que un chofer de Uber la denunciara por haberlo rociado con un spray que le provocó mareos. Se investiga de qué sustancia se trataba.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la calle Miguel de Cervantes al 700 y observaron a un hombre a bordo de un Renault Duster haciéndoles señas para pedir ayuda.

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Los policías se acercaron para ver qué sucedía. El conductor, de 39 años, les dijo que estaba haciendo viajes de Uber. Según su relato, una pasajera se subió en la calle Laprida y pidió que la llevara hasta Homero al 3500, en Villa Albertina, pero durante el viaje, le roció un spray en la cara al chofer.

El chofer de Uber tuvo que pedir ayuda

La mujer fue detenida por la Polic&iacute;a de Lomas de Zamora.

La mujer fue detenida por la Policía de Lomas de Zamora.

El hombre explicó que después de unos minutos empezó a sentirse mal. Tenía mareos y temblores en las piernas, por lo que tuvo que detenerse y pedir auxilio, ante la sospecha de que la mujer quisiera robarle.

Enseguida los efectivos pidieron una ambulancia para el conductor del auto y detuvieron a la mujer, de 38 años, quien fue trasladada al Destacamento Villa Rita para tomarle declaración.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que inició actuaciones por “averiguación de ilícito”, para intentar determinar qué sustancia utilizó la mujer y si el spray fue la causa del malestar que sintió el chofer.

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