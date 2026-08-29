Flow estrena la película "Canelones", basada en una historia de Hernán Casciari

Personal anunció el estreno de “Canelones, la venganza es un plato que se sirve frío”, la película basada en una historia personal de Hernán Casciari que ya está disponible en exclusiva en Flow . La producción pasó por los cines argentinos hace unas semanas.

La película está dirigida por la dupla de Christian Basilis y Ana Laura Gussoni y está protagonizada por Verónica Llinás, Darío Barassi, Agustín Aristarán y César Bordón , entre otras figuras.

La comedia negra, disponible en Flow, está inspirada en hechos reales sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari , a manos de Daniel Olesnik en 2015.

En la película Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche.

La película está disponible en Flow.

Nacida bajo el singular modelo de producción comunitaria de Orsai Audiovisuales junto a más de cinco mil socios productores, la película traslada a la pantalla el celebrado relato de Hernán Casciari.

El proyecto aborda desde el suspenso y el humor oscuro, el peso de las herencias invisibles y las cuentas pendientes del pasado, condensando la tensión dramática en el transcurso de una única e intensa jornada.