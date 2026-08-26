miércoles 26 de agosto de 2026
Escribinos
26 de agosto de 2026
Orgullo argentino.

Ricardo Darín presenta la película "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián

Ricardo Darín, homenajeado en la nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián, presentará la película que protagoniza junto a Diego Peretti.

Diego Peretti y Ricardo Darín, en escena.&nbsp;

Diego Peretti y Ricardo Darín, en escena. 

La película, que Ricardo Darín protagoniza junto a Diego Peretti, formará parte del programa Otras Actividades y es un homenaje del Festival al actor al que concedió su máximo galardón honorífico, el Premio Donostia, en 2017.

Lee además
Ricardo Darín, en una campaña de Actores. 
En las redes.

Darín encabezó un reclamo de Actores contra la IA: "Mi imagen es mía"
Ricardo Darín habló de todo. 
Sin vueltas.

Darín, contra el Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Ricardo Darín es el protagonista del afiche oficial de la edición 2026 del Festival de Cine San Sebastián, el encuentro cinematográfico de su tipo más importante del calendario anual para el mundo iberoamericano, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre en esa ciudad del País Vasco.

Así es la nueva película con Ricardo Darín

Las escenas siguen a un psicoanalista pragmático (Ricardo Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta.

Ricardo Darín es una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, es desde hace 20 años un rostro habitual del Festival.

Por su parte, Hernán Goldfrid debutó en el largometraje en 2009 con la comedia romántica “Música en espera” y posteriormente dirigió el thriller “Tesis sobre un homicidio” (2013), protagonizado también por Ricardo Darín, que superó el millón de espectadores en Argentina.

Entre 2016 y 2023 el realizador argentino dirigió las tres temporadas de la serie 'El jardín de bronce', nominada en 2020 al Emmy Internacional a Mejor serie dramática. Y en 2025, hizo además varios episodios de 'Atrapados', adaptación de la novela 'Caught', de Harlan Coben.

Temas
Seguí leyendo

Darín encabezó un reclamo de Actores contra la IA: "Mi imagen es mía"

Darín, contra el Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Ricardo Darín grabó los textos de una obra inspirada en Borges

Cómo está Tini tras la filtración del escándalo económico con su papá

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tini Stoessel y su papá. 
Su versión.

Qué dijo Alejandro Stoessel sobre el conflicto con su hija Tini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Diego Peretti y Ricardo Darín, en escena.  video
Orgullo argentino.

Darín presenta "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián