Ricardo Darín presenta la película "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián

Ricardo Darín, imagen del cartel oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián , presentará en esta nueva edición del prestigioso certamen, en estreno mundial, la esperada película “Lo dejamos acá”, que fue dirigida por el reconocido realizador argentino Hernán Goldfrid.

La película, que Ricardo Darín protagoniza junto a Diego Peretti, formará parte del programa Otras Actividades y es un homenaje del Festival al actor al que concedió su máximo galardón honorífico, el Premio Donostia, en 2017.

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Ricardo Darín es el protagonista del afiche oficial de la edición 2026 del Festival de Cine San Sebastián , el encuentro cinematográfico de su tipo más importante del calendario anual para el mundo iberoamericano, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre en esa ciudad del País Vasco.

Las escenas siguen a un psicoanalista pragmático (Ricardo Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta.

Ricardo Darín es una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, es desde hace 20 años un rostro habitual del Festival.

Por su parte, Hernán Goldfrid debutó en el largometraje en 2009 con la comedia romántica “Música en espera” y posteriormente dirigió el thriller “Tesis sobre un homicidio” (2013), protagonizado también por Ricardo Darín, que superó el millón de espectadores en Argentina.

Entre 2016 y 2023 el realizador argentino dirigió las tres temporadas de la serie 'El jardín de bronce', nominada en 2020 al Emmy Internacional a Mejor serie dramática. Y en 2025, hizo además varios episodios de 'Atrapados', adaptación de la novela 'Caught', de Harlan Coben.