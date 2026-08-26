Granaderos entregaron ajuares a dos bebés nacidos el 24 de agosto en Almirante Brown.

Dos bebés nacidos el 24 de agosto en los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Oñativia, de Almirante Brown, r ecibieron ajuares sanmartinianos en una iniciativa que se realiza desde 2022. La propuesta conmemora el nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, hija del Libertador.

La Asociación Cultural Sanmartiniana de Almirante Brown y el Municipio llevaron adelante esta nueva edición de esta tradición junto a integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en Palermo.

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La primera entrega se realizó en el Hospital Lucio Meléndez. Allí, la vecina de Longchamps Yamila Salinas recibió un ajuar para su hija Luana, nacida el 24 de agosto a las 17.36.

Luego, los granaderos Ayelén Miño, Voluntaria Segunda de Comisión, y Bladimir Oyarzun, Sargento del Regimiento de Granaderos a Caballo, se trasladaron al Hospital Oñativia. En ese centro de salud entregaron el segundo presente a Sofía, vecina de Rafael Calzada, madre de Tiago, nacido a la 1.04 del mismo día.

La actividad contó también con la participación de la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y de Marcela Mariel Hernández, presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Almirante Brown.

La iniciativa se realiza en el distrito desde 2022 y busca vincular la historia sanmartiniana con los primeros días de vida de los niños y niñas.

Qué incluyen los ajuares sanmartinianos

Cada uno contiene ropa para el recién nacido, pañales, mantas, un libro y tarjetas con información sobre la vida de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada. Además, se entrega un ejemplar de “Máximas para mi hija”, escritas por el general José de San Martín.

La iniciativa se realiza en el distrito desde 2022 y busca vincular la historia sanmartiniana con los primeros días de vida de los niños y niñas. También se replica cada 25 de febrero, fecha del nacimiento del Padre de la Patria.

Desde la Asociación Cultural Sanmartiniana agradecieron al personal de ambos hospitales por su labor cotidiana y destacaron el objetivo de acercar los valores asociados al legado de San Martín a las nuevas generaciones.