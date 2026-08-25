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25 de agosto de 2026
Propuesta deportiva.

Avellaneda se prepara para la sexta edición de la Carrera Eco Cross

Avellaneda será sede de la Carrera Eco Cross el 27 de septiembre, con circuitos de 1K, 5K y 10K, inscripción gratuita y cupos para 5.000 corredores.

En Complejo Ambiental Villa Domínico, en Avellaneda.

En Complejo Ambiental Villa Domínico, en Avellaneda.

En Avellaneda se viene la sexta Carrera Eco Cross el domingo 27 de septiembre, desde las 9, en el Complejo Ambiental Villa Domínico. La jornada tendrá circuitos de 1K, 5K y 10K, con una propuesta que combinará actividad física, inclusión y cuidado ambiental. Las inscripciones gratuitas comenzarán el 1 de septiembre.

La largada será en la esquina de Las Flores y Querandíes y habrá alternativas para diferentes edades y niveles de participación:

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  • 1K: recorrido inclusivo para niños, niñas y personas con discapacidad.
  • 5K: circuito de carácter participativo.
  • 10K: prueba competitiva con cronometraje mediante chip.

En la distancia de 10 kilómetros habrá lugar para hasta 5.000 corredores y corredoras. También se prevé una premiación por categorías y la entrega de medallas finisher a quienes completen los recorridos.

Cuándo serán las inscripciones

La inscripción para la Carrera Eco Cross será gratuita y comenzará el 1 de septiembre mediante la plataforma Zona Corredor. Las personas participantes también recibirán una remera.

La propuesta es impulsada por el Municipio de Avellaneda, a través de la Secretaría de Deportes y el Consejo de Ambiente, junto con el CEAMSE.

El evento apunta a vincular la práctica deportiva con hábitos saludables y la concientización sobre el cuidado del ambiente, aprovechando el entorno natural del Complejo Ambiental Villa Domínico.

La información y las consultas sobre la competencia estarán disponibles en la cuenta oficial @deportes.mda.

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