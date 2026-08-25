martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Se picó.

Se armó un escándalo en Luzu TV por una polémica actitud de Ángela Torres

Ángela Torres tomó una decisión que les cayó muy mal a algunos de sus compañeros de Luzu TV y le hicieron una fuerte crítica al aire en el canal de streaming.

Ángela Torres, en el centro de la polémica.&nbsp;

Ángela Torres, en el centro de la polémica. 

En Luzu TV se produjo una picante situación al aire cuando algunos compañeros del programa de Ángela Torres recriminaron que la cantante no los invitó a su cumpleaños. Ferbo, influencer y conductor de Se fue larga, encabezó el picante reclamo.

Ferbo no fue invitado por Ángela Torres y aclaró no hubiera podido ir de todas formas porque al día siguiente tenía programado correr la media maratón de Buenos Aires.

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“Yo igual no podía ir porque tenía el 21K, pero igual no me daba ir si era el +1 de Domi porque por ahí no quería que vaya. Si me dice colado, me muero, con lo culposo que soy, me pongo a llorar", contó sin rodeos en Luzu TV.

La bronca de Ferbo con Ángela Torres

La cosa no quedó ahí y Ferbo agregó sobre la decisión de Ángela Torres. "Lo que me pareció raro es que invitó a Teo y a Domi y les dio un +1… A mí me parece raro porque el año pasado invité a todos los de Nadie dice nada…", siguió sumando argumentos a su enojo.

"Es raro invitar a todo el grupo y no a dos", siguió Ferbo contra Ángela Torres y sumó más críticas contra su compañera del canal de streaming: "Era su cumpleaños y quizás ella quiso ser más selectiva, no sé".

También lo justificó entonces la que sí había sido invitada al evento. "Re, por eso no quise ir con el +1, porque capaz ella quería que fuera Domi con amigas…", contestó Ferbo para seguir con el tema.

"Yo soy medio embole para las fiestas", aseguró Ferbo, buscando una explicación al motivo por el que su compañera los dejó afuera de la fiesta de su cumpleaños.

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