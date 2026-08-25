El lomense Iván Ramírez se lució en la pista de Es mi sueño

Iván Ramírez, en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece.

Iván Ramírez y Arianna Constable se lucieron en la pista de Es mi sueño con su performance y se ganaron el aplauso de la tribuna. El lomense y la joven oriunda de América, partido de Rivadavia, interpretaron “Sinvergüenza”, de Emanero, y lograron avanzar a la próxima instancia.

En el ciclo de El Trece, conducido por Guido Kaczka, la dupla tuvo una destacada actuación y pudo mostrar todo su talento ante el jurado integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y José Luis “El Puma” Rodríguez.

La actuación logró captar rápidamente la atención del jurado. Abel Pintos fue el primero en realizar una devolución y destacó distintos aspectos de la presentación, para cerrar su comentario con una contundente frase: “Son buenísimos”.

Luego llegó el turno Ivan Ramírez quien imitó a Mirta Legrand hablándole al jurado para pasar al final de la presentación donde Guido Kaczka les comunicó que habían pasado a la siguiente fase. El lomense había debutado el viernes con "Fue amor", de Fito Páez, junto a Marina Wil.

Los famosos que ya pasaron por el ciclo de El Trece El miércoles debutaron en la pista Leticia Brédice, Guillermo Andino y Yayo Guridi. El jueves llegaron a la pista Viviana Saccone, el influencer Lizard, Miguel Ángel Rodríguez, Barbie Simons, Dante Ortega, Jonás Gutiérrez y Anaís Castro. En la gala del viernes se presentaron Maju Lozano, el Bambino Pons, Gastón Angrisani, Antonio Occhiato, padre de Nico, Martín Souto y Michelle Mansson.

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