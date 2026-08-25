martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Crédito local.

El lomense Iván Ramírez se lució en la pista de Es mi sueño

El lomense Iván Ramírez debutó en Es mi sueño, en El Trece, haciendo dupla con una prometedora cantante del partido de Rivadavia.

Iván Ramírez, en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece.

Iván Ramírez, en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece.

En el ciclo de El Trece, conducido por Guido Kaczka, la dupla tuvo una destacada actuación y pudo mostrar todo su talento ante el jurado integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y José Luis “El Puma” Rodríguez.

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La actuación logró captar rápidamente la atención del jurado. Abel Pintos fue el primero en realizar una devolución y destacó distintos aspectos de la presentación, para cerrar su comentario con una contundente frase: “Son buenísimos”.

Luego llegó el turno Ivan Ramírez quien imitó a Mirta Legrand hablándole al jurado para pasar al final de la presentación donde Guido Kaczka les comunicó que habían pasado a la siguiente fase. El lomense había debutado el viernes con "Fue amor", de Fito Páez, junto a Marina Wil.

Los famosos que ya pasaron por el ciclo de El Trece

El miércoles debutaron en la pista Leticia Brédice, Guillermo Andino y Yayo Guridi. El jueves llegaron a la pista Viviana Saccone, el influencer Lizard, Miguel Ángel Rodríguez, Barbie Simons, Dante Ortega, Jonás Gutiérrez y Anaís Castro.

En la gala del viernes se presentaron Maju Lozano, el Bambino Pons, Gastón Angrisani, Antonio Occhiato, padre de Nico, Martín Souto y Michelle Mansson.

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