Persecución y tiros en la ruta: recuperan una camioneta robada en Temperley

Una camioneta robada en la localidad de Temperley fue recuperada tras una intensa persecución en la provincia de Chaco . El conductor intentó escapar de un puesto policial y hubo un frenético seguimiento a toda velocidad que incluyó varios disparos.

Todo empezó este lunes durante un control sobre la Ruta Nacional 11 , en uno de los ingresos a la ciudad de Resistencia . Una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca no respetaron la indicación de detenerse y decidieron atravesar el puesto y escapar.

Captura. Persecución de Capital a Lomas: detienen a un joven que robó una moto

Inmediatamente se organizó un operativo cerrojo para interceptar a los prófugos, quienes habían huido en distintas direcciones. La Toyota fue la primera en ser interceptada , a la altura del kilómetro 975, en la localidad de Basail: sus ocupantes lograron escapar hacia una zona de monte y se descubrió que la camioneta había sido robada en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, para detener a la Hilux hubo un operativo mucho más riesgoso .

Los agentes tomaron sus armas reglamentarias y, al acercarse a la Hilux, dispararon hacia las ruedas traseras para detenerla . La situación era alarmante, ya que la camioneta había realizado maniobras peligrosas por varias calles de Resistencia que ponían en peligro a los peatones y a otros conductores.

Persecución y tiros en la ruta para interceptar una camioneta robada en Temperley. Hubo varios disparos. Ocurrió en Chaco. pic.twitter.com/CjwCA6wigM

Después de una larga persecución, el vehículo perdió estabilidad, terminó en la banquina y sus ocupantes fueron arrestados en el acto. Se trataba de dos hombres de 27 y 59 años, oriundos de Formosa.

Los dos hombres que viajaban en la camioneta robada en Temperley.

Al consultar los datos de la Hilux en el sistema informático, se comprobó que había sido robado en el partido de Lomas de Zamora dos días antes: tenía un pedido de secuestro activo desde el domingo 22 de agosto, solicitado por la Comisaría 3ª de Temperley. Por ese motivo le habían cambiado la patente.

La fiscal interviniente ordenó la detención de los involucrados y el secuestro de la Hilux. Además, imputó a los detenidos por supuesto encubrimiento, resistencia y atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado.