Brown de Adrogué perdió con Real Pilar y sigue sin poder salir del fondo

Browen de Adrogué no pudo cortar su mala racha y sigue en el fondo.

Brown de Adrogué no la pasó bien ante Real Pilar y sufrió un nuevo traspié. De visitante, el equipo que dirige Jorge Vivaldo perdió por 2 a 0 por la fecha 32 de la Primera B y sigue sin poder salir del fondo de la tabla de posiciones.

El Tricolor no pudo revalidar el empate de la fecha pasada ante UAI Urquiza y quedó en la antepenúltima colocación de la tercera categoría del fútbol argentino , a cuatro puntos de la zona de descenso: con 32 unidades, solo supera a UAI Urquiza (28) e Ituzaingó (14).

Empate en casa. Brown de Adrogué reaccionó a tiempo y sumó un punto ante la UAI Urquiza

El equipo de Vivaldo tenía la necesidad de obtener un buen resultados para relejarse con la zona baja, pero no pudo sumar ante el equipo dirigido por Ariel Otermín e hilvanó su tercer partido sin poder ganar (dos derrotas y un empate).

El local, que llegó a los 51 puntos con esta victoria, acomodó el trámite en el primer equipo. Con dos goles en los primeros 45 minutos mediante la pelota parada, sacó una importante ventaja que el conjunto de Adrogué no pudo revertir en el complemento.

El primer gol llegó a los 17 minutos por intermedio del defensor Valentín Gelos, quien anticipó a su marcador dentro del área y conectó sobre el primer palo tras un tiro libre desde la izquierda para el 1 a 0.

El segundo, el que sentenció la historia en el estadio Carlos Barraza, llegó a los 44 minutos gracias un gran cabezazo de Nahuel Pansardi, que definió tras un tiro de esquina desde la izquierda y puso el 2 a 0 final.

Lo que se le viene al equipo de Jorge Vivaldo

Después de esta derrota, Brown de Adrogué recibirá a Liniers en el estadio Lorenzo Arandilla y más tarde, en otro duelo importante por la tabla de abajo, visitará a Villa San Carlos.