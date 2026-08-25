La bicicleteada al Hospital Esteves de Temperley logró juntar cientos de alimentos y juguetes

Gabriela Gamarra fue quien ideó este gesto solidario al que se sumaron muchos vecinos.

Una gran jornada solidaria llegó al Hospital Esteves de Temperley para ayudar a los chicos que asisten al centro de día para recibir atención integral. Gracias a la vecina Gabriela Gamarra que se acercó al lugar para saber sobre las necesidades es que se generó una bicicleteada donde participaron unas 60 personas para llevar juguetes y alimentos.

"Me enteré que estaban necesitando donaciones, me acerque porque sentí las ganas de hacerlo y fue cuando una de las responsables me dijo que lo que más necesitan son alimentos. Así que hace más de un mes comenzamos con la difusión y la respuesta fue más de lo que esperábamos porque comenzó a sumarse mucha gente", contó Gamarra que además tiene una bicicletería en Banfield que funciona como emprendimiento familiar.

La bicicleteada fue la excusa perfecta para fusionar la actividad física con la acción social. Así que las más de 60 personas en dos ruedas salieron desde la Plaza Grigera hasta el Esteves.

Todo lo que se juntó fue destinado a los chicos de AIPANN, que es la Atención Integral para Niños y Niñas , un dispositivo público de salud mental infantojuvenil que funciona en el Esteves.

Una gran cantidad de donaciones para el hospital de Temperley

Alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, juguetes en buen estado y bicicletas que consiguieron para regalar a los chicos fueron parte de la cantidad de donaciones que se consiguieron.

Gabriela se contactó con Carlos, que es un ciclista que se dedica a hacer viajes a Luján para armar esta movida solidaria, y juntos lograron el objetivo. "Hicimos flyers, volantes, circulamos la convocatoria por todos lados sobre todo en los grupos de ciclistas y enseguida comenzaron a sumarse", detalló la vecina que encontró en el ciclismo su propio cable a tierra.

Carlos ayudó en la coordinación por su experiencia, también consiguió una camioneta para llevar las donaciones, un megáfono para guiar la bicicleteada y también contaron con un vehículo de apoyo y una moto de tránsito para poder llegar al hospital en caravana.

"La gente de Ballejos bikes donó dos bicis para niños que quedaron a disposición en el hospital. Todos pusieron su granito de arena en esta gran movida que no se termina en esa bicicleteada", aseguró Gamarra, quien además comentó que la gente del Esteves los esperaron con una bebida caliente. Musicalizó el momento La Chilanga, que le puso alegría y emoción al encuentro solidario.

Para seguir colaborando

Los que no se hayan sumado a la bicicleteada igualmente pueden colaborar porque Gamarra seguirá juntando alimentos no perecederos en el local de su hijo: Bicicletería Parodi, ubicado en Estrada 1577, Banfield, de 16 a 20, de lunes a viernes.

"En lo personal estoy muy contenta porque se sintió un gran compromiso de la comunidad que tuvo las ganas de ayudar, de ir con su bici y estar presente en esta jornada especial para y por los chicos", aseguró la ciclista.