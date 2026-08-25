Felipe Peña Biafore, tras el empate de Lanús con Argentinos: "Nos llegan poco y nos convierten"

Qué poco le duró la alegría a Lanús . Con lo que le costó romper el cero frente a Argentinos Juniors no haber podido defender la diferencia fue un castigo para el equipo que hasta ahí, era el que merecía más. El autor del gol, Felipe Peña Biafore , reconoció que “hicimos lo más difícil que fue abrir el marcador”.

El Granate quedó ubicado 9º en la zona A del Torneo Clausura con siete puntos, los mismos que Deportivo Riestra -último clasificado a playoffs-, Unión de Santa Fe, Boca Juniors y San Lorenzo.

Uno de los problemas del equipo de Mauricio Pellegrino es que genera, pero hace pocos goles y en las contadas que le llegan le anotan. Y eso lo expuso Felipe Peña Biafore : “Estamos creando varias situaciones, pero nos llegan poco y nos convierten. En el primer tiempo manejamos el partido, jugamos en bloque. Hicimos lo más difícil que fue abrir el marcador, y al poco tiempo nos empatan. Esa es la bronca, el no poder sostener el resultado”.

El exRiver Plate ponderó el buen juego de Argentinos Juniors , que tiene jugadores desequilibrantes de tres cuartos de cancha hacia arriba, pero interiormente reflexionó que “jugamos muy bien en conjunto, y en la primera parte, hicimos un gran desgaste y logramos neutralizar eso. Una lástima el resultado final ”.

Lanús venía de un buen partido ante Independiente a pesar de la derrota, también como local, en un escenario parecido al de anoche. “Los partidos se ganan por goles y no por merecimientos. El otro día contra Independiente el resultado fue engañoso. A pesar de la derrota, sabíamos que habíamos hecho muchas cosas positivas”, remarcó el oriundo de Pehuajó.

Lanús ya se enfoca a Boca Juniors

Con vistas a recuperar terreno hacia los playoffs y la tabla anual, donde está a tres puntos de Independiente para entrar a la Copa Sudamericana 2027, Lanús visitará este viernes a Boca Juniors.

“Va a ser difícil. Necesitamos volver al triunfo y tendremos que ir a imponernos a la Bombonera, a pensar en nuestro juego y tratar de mejorar las cosas que no hicimos del todo bien”.

La última victoria de Lanús en Brandsen 805 se remonta al 20 de noviembre de 2020, por la Copa Diego Armando Maradona. Fue 2-1, con doblete de Nicolás Orsini y el descuento de Ramón Ábila.

El partido por la 7º fecha de la zona A del Torneo Clausura se jugará este viernes 28, desde las 21.30, televisado por TNT Sports Premium.