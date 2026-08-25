Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 26 de Glew, en el barrio Villa París de Almirante Brown, avanza con la ejecución de distintas terminaciones. El establecimiento tendrá una sede propia de 1.612 metros cuadrados y busca acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula en la zona.
La obra se levanta sobre la calle Scalabrini Ortiz 2560, frente a la Escuela Primaria N° 27 y al Jardín de Infantes N° 940. El nuevo edificio permitirá que la comunidad educativa de la Secundaria deje de compartir instalaciones.
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los trabajos y destacó la importancia del proyecto para el crecimiento educativo de Glew. Según indicó, la institución viene registrando un aumento de su matrícula y la nueva sede apunta a responder a esa demanda.
Actualmente, la construcción atraviesa una etapa de terminaciones, con trabajos sobre los pisos, la herrería general y la colocación de cerámicos en los baños. Cascallares señaló que la expectativa es finalizar la obra en los próximos meses.
Cómo será la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew
El proyecto contempla 1.612 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y dos pisos. Entre sus principales instalaciones habrá:
La nueva escuela también contará con patios y otros sectores abiertos destinados a actividades educativas y comunitarias.
Antes del inicio de la construcción fue necesario demoler una antigua estructura escolar que se encontraba en el predio y realizar el cegado de pozos. Esos trabajos permitieron acondicionar el terreno para el desarrollo del nuevo establecimiento.