Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 26 de Glew , en el barrio Villa París de Almirante Brown, avanza con la ejecución de distintas terminaciones. El establecimiento tendrá una sede propia de 1.612 metros cuadrados y busca acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula en la zona.

La obra se levanta sobre la calle Scalabrini Ortiz 2560, frente a la Escuela Primaria N° 27 y al Jardín de Infantes N° 940. El nuevo edificio permitirá que la comunidad educativa de la Secundaria deje de compartir instalaciones.

Competencia. Copa Ciudad Quilmes de Natación: Quilmes Oeste ganó en una jornada con ocho clubes

360º aniversario. Gran fiesta deportiva en Quilmes por la Copa Ciudad de natación

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los trabajos y destacó la importancia del proyecto para el crecimiento educativo de Glew. Según indicó, la institución viene registrando un aumento de su matrícula y la nueva sede apunta a responder a esa demanda.

Actualmente, la construcción atraviesa una etapa de terminaciones, con trabajos sobre los pisos, la herrería general y la colocación de cerámicos en los baños. Cascallares señaló que la expectativa es finalizar la obra en los próximos meses.

Cómo será la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew

El proyecto contempla 1.612 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y dos pisos. Entre sus principales instalaciones habrá:

12 aulas.

Un laboratorio.

Una biblioteca.

Dependencias administrativas.

Cocina y sala de profesores.

Preceptoría.

SUM y sala multimedia.

Comedor.

Gradas exteriores.

La nueva escuela también contará con patios y otros sectores abiertos destinados a actividades educativas y comunitarias.

Antes del inicio de la construcción fue necesario demoler una antigua estructura escolar que se encontraba en el predio y realizar el cegado de pozos. Esos trabajos permitieron acondicionar el terreno para el desarrollo del nuevo establecimiento.