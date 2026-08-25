martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Inversión.

Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula

La construcción de la nueva escuela en Villa París permitirá sumar un edificio propio con 12 aulas y más espacios educativos.

Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula.

Avanza la obra de la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew para ampliar su matrícula.

La obra se levanta sobre la calle Scalabrini Ortiz 2560, frente a la Escuela Primaria N° 27 y al Jardín de Infantes N° 940. El nuevo edificio permitirá que la comunidad educativa de la Secundaria deje de compartir instalaciones.

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El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los trabajos y destacó la importancia del proyecto para el crecimiento educativo de Glew. Según indicó, la institución viene registrando un aumento de su matrícula y la nueva sede apunta a responder a esa demanda.

Actualmente, la construcción atraviesa una etapa de terminaciones, con trabajos sobre los pisos, la herrería general y la colocación de cerámicos en los baños. Cascallares señaló que la expectativa es finalizar la obra en los próximos meses.

Cómo será la nueva Escuela Secundaria N°26 de Glew

El proyecto contempla 1.612 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y dos pisos. Entre sus principales instalaciones habrá:

  • 12 aulas.

  • Un laboratorio.

  • Una biblioteca.

  • Dependencias administrativas.

  • Cocina y sala de profesores.

  • Preceptoría.

  • SUM y sala multimedia.

  • Comedor.

  • Gradas exteriores.

La nueva escuela también contará con patios y otros sectores abiertos destinados a actividades educativas y comunitarias.

Antes del inicio de la construcción fue necesario demoler una antigua estructura escolar que se encontraba en el predio y realizar el cegado de pozos. Esos trabajos permitieron acondicionar el terreno para el desarrollo del nuevo establecimiento.

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