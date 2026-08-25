Julieta Díaz recordó el romance que tuvo con una mujer a los 17 años

Julieta Díaz sorprendió al contar un romance que tuvo con una mujer en los comienzos de su carrera y recordar el enamoramiento que sintió por otra actriz cuando apenas tenía 17 años, durante una entrevista en el podcast Lesboteca.

Contó que conoció a aquella mujer en la adolescencia y que desde el primer momento quedó impactada por su personalidad y por su talento. También explicó que hasta entonces nunca había atravesado un momento en el que se replanteara su sexualidad.

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“Ella tenía un sentido del humor alucinante, era muy inteligente (...) era brillante como actriz, tenía un estar en la escena increíble, tenía mucha presencia, era buena actriz...”, recordó, y agregó: “Yo estaba medio fascinada con ella como actriz, pero no registraba mucho...”.

La actriz recordó que aquella mujer era su favorita dentro del equipo y que admiraba particularmente su manera de actuar. “Era mi preferida, era la que más me gustaba cómo actuaba y era mi mejor amiga del equipo de laburo. Inclusive en algún momento fui a la casa. Tengo un recuerdo muy vivido de estar en la casa con ella, las dos, y algo como de una excitación, pero no había una cosa del deseo de decir ‘Necesito besarla, necesito tocarla’”, explicó Julieta Díaz sobre esa relación.

[ESPECTÁCULOS] "Sabía que me iba a gustar": Julieta Díaz confesó que "en algún momento" quería "estar con una mujer", y destacó que, después de "30 años", se reencontró con una actriz de la que estaba "enamorada" y ahora están de novias. https://t.co/Y20eZPz9mI pic.twitter.com/20DzxTHnXq

También reconoció que actualmente se pregunta si durante aquella etapa pudo haber reprimido parte de lo que sentía: “Yo siento que ahora quizás me lo reprimí y en ese momento sí lo sentía... No lo sé, pero en ese momento era como una cosa más platónica”.

El reencuentro de Julieta Díaz con ese amor

Tres décadas después, las dos volvieron a encontrarse en un contexto diferente. “Yo siempre decía que sabía que en algún momento iba a estar con una mujer, pero no es que necesitaba probar... Tenía la certeza de que me va a gustar, no es que tenía curiosidad”, aseguró Julieta Díaz.

El reencuentro terminó teniendo un significado especial y ambas compartieron una charla. “Fue muy amoroso, muy hermoso”, describió al recordar aquel momento.

Julieta Díaz recordó un viejo romance.

Julieta Díaz explicó que no volvió a experimentar algo similar con otra mujer y consideró que aquella historia ocupó un lugar único en su vida.

“Una historia platónica que, después de muchos años, pudo transformarse en un momento real. Fue muy importante para mí, porque me permitió reencontrarme con una parte de mi historia y de mi deseo”, cerró.