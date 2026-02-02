La fuerte confesión de Julieta Díaz sobre su maternidad: "Nadie imagina el dolor de..."

Julieta Díaz habló de la maternidad.

Julieta Díaz sorprendió en las últimas horas con una fuerte confesión sobre la maternidad. La actriz se convirtió en madre el 13 de diciembre de 2014, con el nacimiento de Elena, su única hija. Si bien el embarazo fue sin complicaciones, el parto le dejó malos recuerdos.

Sucede que la niña tuvo hipoxia, en palabras sencillas, falta de oxígeno, que le provocó una parálisis cerebral leve y le dejó algunas secuelas. A los 6 años, se le diagnosticó epilepsia secundaria. Sin embargo, pese a estos problemas de salud, hoy, a los 11 años, asiste a la escuela, aunque con alguna cuestiones para atender.

Al momento de hablar de la maternidad, la actriz Julieta Díaz fue muy sincera. "Lo llevo adelante con mucho amor, aunque también me cuesta. Uno sabe lo que duele saber que tu hijo "no puede" un montón de cosas", comentó en charla con Puro Show.

La mirada de Julieta Díaz sobre la discapacidad "Hace poco hablaba con una amiga que también tiene una hija discapacitada, sobre lo difícil que es ver a la persona. La discapacidad a veces es muy invasiva, por momentos sólo podés ver eso y lo que falta. Hay que trabajar mucho porque lo importante es verla a ella, entender que es una persona que entre muchas otras cosas, tiene una discapacidad", agregó Julieta Díaz. "Tenés que entender que la discapacidad la tiene tu hijo y que quien más la sufre, es él", cerró.

