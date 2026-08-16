Nicole Neumann y Fabián Cubero, el romance que nació con una foto

Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzaron su romance en 2006 cuando se conocieron en una sensual producción de fotos para la revista Hombre que se hizo en el vestuario de Vélez Sarsfield, cuando el futbolista defendía los colores del club de Liniers.

En esa sesión de fotos también participaron Leandro Somoza, Marcos Angeleri y Mariano Pavone , todos integrantes de ese plantel de Vélez Sarsfield.

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Son rumores. Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera se habrían separado

En ese momento, Nicole Neumann aún no se había separado de Nacho Herrero, con quien se había casado hacía menos de un año. Pero, al mismo tiempo, el futbolista también estaba en pareja con Sofía Martín.

"He sido infiel y lo asumo. Son cosas que tenía que vivir antes de que llegue el momento de tener un hijo y querer formar una familia", supo contar Nicole Neumann en una entrevista.

Desde ese momento, entre ellos se generó una conexión tan fuerte que ambos decidieron dejar a sus parejas para comenzar una nueva relación en medio de un escándalo.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, en el vestuario de Vélez.

Del romance a convivir y agrandar la familia

Luego de los rumores, ambos blanquearon que estaban juntos. Poco después Fabián Cubero fue vendido al Tigres de México y la relación siguió a la distancia y con viajes de ella para reencontrarse.

Luego el futbolista volvería a Vélez Sarsfield y comenzar a convivir bajo el mismo techo y se transformaron en la pareja de moda de aquellos tiempos.

Agrandaron la familia con Indiana nacida en 2008, Allegra que llegó en 2011 y Sienna nacida en 2014. Se separaron en 2016 en medio de rumores de infidelidad por parte de la modelo.