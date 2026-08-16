domingo 16 de agosto de 2026
Escribinos
16 de agosto de 2026
Vintage.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, el romance que nació con una foto

Nicole Neumann y Fabián Cubero se conocieron en una sesión de fotos para la revista Hombre cuando ambos estaban en pareja.

Nicole Neumann, Fabián Cubero y otros jugadores de Vélez.&nbsp;

Nicole Neumann, Fabián Cubero y otros jugadores de Vélez. 

En esa sesión de fotos también participaron Leandro Somoza, Marcos Angeleri y Mariano Pavone, todos integrantes de ese plantel de Vélez Sarsfield.

Lee además
Nicole Neumann y Manu Urcera.
Son rumores.

Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera se habrían separado
Confesiones de Nicole Neumann.
Vintage.

Nicole Neumann contó qué artista internacional la encaró en un boliche

En ese momento, Nicole Neumann aún no se había separado de Nacho Herrero, con quien se había casado hacía menos de un año. Pero, al mismo tiempo, el futbolista también estaba en pareja con Sofía Martín.

"He sido infiel y lo asumo. Son cosas que tenía que vivir antes de que llegue el momento de tener un hijo y querer formar una familia", supo contar Nicole Neumann en una entrevista.

Desde ese momento, entre ellos se generó una conexión tan fuerte que ambos decidieron dejar a sus parejas para comenzar una nueva relación en medio de un escándalo.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, en el vestuario de Vélez.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, en el vestuario de Vélez.

Del romance a convivir y agrandar la familia

Luego de los rumores, ambos blanquearon que estaban juntos. Poco después Fabián Cubero fue vendido al Tigres de México y la relación siguió a la distancia y con viajes de ella para reencontrarse.

Luego el futbolista volvería a Vélez Sarsfield y comenzar a convivir bajo el mismo techo y se transformaron en la pareja de moda de aquellos tiempos.

Agrandaron la familia con Indiana nacida en 2008, Allegra que llegó en 2011 y Sienna nacida en 2014. Se separaron en 2016 en medio de rumores de infidelidad por parte de la modelo.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera se habrían separado

Nicole Neumann contó qué artista internacional la encaró en un boliche

Nicole Neumann reveló cuál es su juguete sexual favorito

Cómo fue el apasionado encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Revelaron el problema sexual que puso fin al amor entre Daniela Celis y Nick Sicaro.
¡Increíble!

Revelaron el problema sexual que puso fin al amor entre Daniela y Nick

Las más leídas

Te Puede Interesar

La alegría de Temperley tras aplastar a Los Andes en el clásico.
Clásico gasolero.

El sello de Souto y Hauche en el triunfo histórico de Temperley sobre Los Andes