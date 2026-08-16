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Cómo fue el apasionado encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams

Amalia Granata y Robbie Williams tuvieron un encuentro a fines de 2004 y la rosarina recordó los detalles de lo ocurrido en un hotel.

Amalia Granata y Robbie Williams, en otros tiempos.&nbsp;

Amalia Granata y Robbie Williams, en otros tiempos. 

Lo que empezó como un rumor mediático hace más de dos décadas, fue confirmado años después tanto por la propia protagonista como por el artista.

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“La pasé re bien. El tema es que después él quería que yo me vaya con él. Él era divino, re simple, sencillo”, recordó. “Tuve mejor performance yo”, dijo sobre el encuentro.

El recuerdo de Amalia Granata

Amalia Granata cuando estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand recordó su noche de pasión con Robbie Williams y contó todos los detalles.

Ambos se conocieron en el 2004, cuando él vino a la Argentina y se presentó en Videomatch. Después de esa salida al aire, se encontró con la mediática en un hotel.

“Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan”, contó Amalia Granata.

Amalia Granata recordó que tiempo después volvió a encontrarse con el cantante, esta vez en Estados Unidos. “Fui a su casa en Beverly Hills. Estuvimos charlando y todo”, contó.

Amalia Granata habló de todo.

Amalia Granata habló de todo.

Uno de los detalles que más llamó la atención de Mirtha Legrand durante la charla fue que Granata nunca pudo hablar en inglés con Robbie Williams, y tuvieron que ingeniárselas para comunicarse.

“Como yo no hablo inglés y él tampoco español, cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no usábamos la tecnología para traducir”, explicó. “Cuando llegué me preguntó: ‘¿No aprendiste a hablar inglés?’. Y yo le dije: ‘¿Y vos aprendiste a hablar español?’”, relató.

A 22 años de ese momento, la diputada provincial recordó cuál fue el gesto del artista británico que la decepcionó. “Lo peor fue que me despedí de Robbie Williams. Él quería que yo siguiera con él, que me fuera a Chile al recital que tenía que dar y yo le digo ‘yo me quiero ir’. Todo bien, pero yo me quería ir. No era su caniche que lo iba a seguir con la correa a todos lados”.

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