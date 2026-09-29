El Club Alumni de Turdera cumplió 122 años de historia y sigue apostando a unir a los vecinos

La mantención de un club de barrio cada vez se hace más difícil, pero eso celebrar nada menos que 122 años de historia es más que valorable y a eso apuntan quienes trabajan en la Sociedad de Fomento y Alumni Social Club de Turdera , más conocido como el Club Alumni: conservar ese lugar de pertenencia para los vecinos.

Si bien ayer fue el cumpleaños del espacio centenario que sigue activo, no se hizo un festejo ya que la situación está complicada para todos, pero en esta fecha tan especial quieren resaltar que el club representa una parte muy importante de la identidad de Turdera . "Creo que la historia está ligada al crecimiento del pueblo. De hecho, en aquel entonces estos lugares eran ese espacio de unión vecinal para realizar distintas actividades, desde el festejo de los carnavales, bailes, hasta actividades culturales y sociales", detalló el actual presidente del club, Maximiliano Abbruzzese .

Dentro de la fundación de Turdera y su crecimiento, los clubes siempre han tenido un papel de máxima importancia porque generaciones de turderenses han pasado por las instalaciones del club que está ubicado en Agüero 240. "La reunión, conocerse y disfrutar de un festejo o hasta la visita de artistas populares era parte de esos primeros años donde el Alumni era ese lugar convocante", siguió contando respecto a una historia que merece no morir y seguir marcando al barrio.

Como todo club barrial, los vecinos visitan el espacio para participar de actividades deportivas, pasar un rato o juntarse con los vecinos aunque sea un rato antes de seguir con las rutinas diarias. "La pertenencia sigue existiendo para muchos vecinos, el club fue -y sigue siendo- ese lugar donde sentirse parte del barrio", aseguró Abbruzzese.

Sobre su ubicación, está ubicado en uno de los puntos centrales de Turdera, frente a la plaza y muy cerca del corazón histórico del barrio, por lo que es un lugar de paso para la mayoría de los vecinos de la zona. "Hay una frase que, para mí, resume muy bien lo que significa un club con historia: 'un club de barrio no es solamente el lugar donde se juega, es uno de los lugares donde un barrio aprende a reconocerse a sí mismo'", recordó sobre uno de los espacios que debe ser valorado donde la virtualidad crece a pasos agigantados.

Las actividades que brinda el Alumni

En total funcionamiento y muy vigente, el Club Alumni brinda un abanico de actividades a las que pueden acceder los vecinos de Turdera y alrededores. Además de las opciones netamente deportivas, hay distintas alternativas tanto para grandes y chicos.

"Actualmente mantenemos todo lo que es el baby fútbol, voley, handball. También hay clases de acrobacias en telas, taekwondo, patín, gimnasio, natación y spinning", comenzó enumerando el presidente del club.

También, participan de torneos y comentaron que el futsal ascendió de la categoría: "Se trata del premier ascenso a la categoría Premier. Salimos campeones de la tabla por institución anual", explicaron.

Ademas, salieron campeonas en el torneo apertura las categorías sexta, quinta, cuarta y el senior +40. "Y en el clausura -que terminó el domingo- salieron campeonas las categorías sexta, cuarta, senior +33 y senior +45", resaltaron desde el Alumni.

El futuro del club

El problema más importante de los clubes es que cuesta mantenerlos porque el flujo de gente que asiste va fluyendo todos los meses y según analizó el responsable del Alumni, esto se debe al cambio generacional y a la situación económica que no permite sostener estos lugares como antes. "El ritmo de vida de la gente ya no es el mismo que antes y las cosas fueron cambiando porque hace 50 años, toda la familia era socia del club y aunque no fueran a realizar actividades, seguían siéndolo".

Ese paradigma cambió rotundamente desde hace más de 30 años atrás porque en estos tiempos, la mayoría se hacen socio para participar de alguna actividad, pero luego no continúan por diferentes factores: falta de tiempo, de dinero, las rutinas, las responsabilidades.

Dejar de asistir se hace costumbre, todo lo contrario de lo que sucedía cuando el Club Alumni abrió sus puertas hace 122 años. Pero, a pesar de los cambios, el valor del club está vigente en esos que van, o que llevan a sus hijos, a sus nietos para que conozcan lo que es el ambiente de un club barrial como es el Alumni que no pierde la esencia.