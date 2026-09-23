Vecinos de Llavallol, Turdera y Temperley juntan firmas por los ataques de la jauría

Vecinos iniciaron una campaña virtual de firmas ante una jauría que ataca gatos.

La campaña fue creada por Liliana Inés Berteil , quien narró su propia experiencia en comentarios: "Esa jauría mató a mi gato Dylan, este mes de agosto, un gato sociable, cariñoso, que vivió desde 2012 hasta que lo arrinconaron los perros en la esquina con crueldad".

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"No solo afecta a nuestras queridas mascotas, sino que también ha habido casos documentados de ataques a personas", señala la publicación. El texto agrega que, de acuerdo con vecinos y testigos, los ataques se habrían incrementado desde abril de 2023 y que los animales involucrados se volvieron "cada vez más agresivos".

La petición plantea distintas medidas para intentar encontrar una solución al problema, entre ellas, los vecinos solicitan realizar un relevamiento de los perros involucrados y analizar su comportamiento para identificar "los problemas subyacentes que puedan estar exacerbando su agresividad". También proponen trabajar junto a refugios y protectores de animales en un programa que contemple la captura, esterilización y reubicación segura de los perros, además de promover su adopción responsable.

Vecinos estuvieron cara a cara con la jauría de perros que ataca de madrugada en Temperley y Turdera pic.twitter.com/R2sEkeAscR — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 23, 2025 Vecinos estuvieron grabaron a la jauría que ataca de madrugada.

Educación y prevención

Otro de los puntos incluidos en la campaña está relacionado con la información a la comunidad, los impulsores piden implementar campañas de concientización para que los vecinos puedan mantenerse alertas y colaborar con el monitoreo de la situación.

A su vez, plantean la necesidad de reforzar la vigilancia en los sectores donde, según la denuncia, se producen los episodios. También solicitan la intervención de las autoridades municipales para avanzar en medidas concretas frente a la situación denunciada.

En ese sentido, la campaña busca reunir firmas para respaldar el pedido y promover una respuesta frente a los episodios que los vecinos aseguran estar atravesando. "Está jauría hace desastre, son siete, en mi cuadra mataron unos cuantos gatitos, los sueltan entre la 01:30 de la madrugada, causando bastante molestia, bronca e impotencia, espero se pueda hacer algo y llegar a los responsables de los mismos", relató Bianca.

Cómo sumarse a la petición

La iniciativa se encuentra publicada en change.com con el título: "Exigir intervención ante jauría peligrosa en Llavallol-Turdera-Temperley", donde los vecinos pueden consultar el reclamo y adherir con su firma, por el momento hay 271 firmas verificadas.