Lanzan el proyecto Ezeiza Fitness para poner el cuerpo en movimiento a través de distintas prácticas

Para buscar la actividad necesaria, sin límite de edad y con conciencia.

Este sábado en Ezeiza, habrá una gran variedad de actividades, desde Zumba, funcional hasta yoga y clase de salsa.

Por primera vez presentarán en Ezeiza una jornada dedicada a poner a los vecinos en movimiento. Varios profes de la zona que dictan clases muy distintas se unieron para crear Ezeiza Fitness , un proyecto que esperan que se instale para que cada persona pueda elegir la actividad que más le resulte, según sus gustos y condiciones físicas.

La iniciativa apunta a crear consciencia sobre la importancia de realizar alguna actividad física a cualquier edad para lograr un bienestar en la vida cotidiana, alejada del estrés y las preocupaciones diarias. Juan Ariel Vizgarra es preparador físico y quien creó esta jornada que se presentará en el Club Roca ubicado en José Maria Ezeiza 155, Ezeiza este sábado de 10 a 19.

"No sólo vamos a brindar clases de distintas disciplinas, también vamos a tener charlas sobre varias temáticas porque nuestro proyecto apunta a inspirar a las personas a descubrir el movimiento como herramienta para vivir una vida mas saludable, feliz y plena, creando experiencias que integren actividad física, educación y comunidad", dijo el creador de la jornada.

Los que quieran acceder a este encuentro que contará con profesionales de la zona tendrán la posibilidad de tomar clases de Zumba, running, funcional, yoga, movilidad y flexibilidad y salsa.

Pero, además de tomar cada una de esas clases que tendrán un horario que indica un cronograma especialmente creado para la ocasión, también entre cada una de las disciplinas se dictarán clases de nutrición, estética, bruxismo, salud mental y actividad física, salud bucal, entre otras.

"Apuntamos a los que ya entrenan, pero también a aquellos que no lo hacen porque tal vez no encuentran al profesor indicado o la disciplina que lo inspire a ponerse en movimiento", detalló el preparador físico que quiere dar a conocer a sus colegas de la zona con este encuentro.

Otro factor importante que se destacará durante el Ezeiza Fitness es que no sólo se trata de entrenar, seguir una rutina y ya. "Creemos porque lo vemos en las clases que las personas llegan por una actividad, pero también se quedan por las relaciones que se construyen en ese ámbito porque fomenta la sociabilidad", recalcó el profesional que cuenta con su propio espacio donde se dedica a entrenar, crear hábitos saludables y fomentar la energía real.

Lograr que una persona que participe un solo día en Ezeiza Fitness y que luego tome la decisión de incorporar el movimiento como un habito para toda la vida es el principal objetivo del evento.

Como participar y como será la dinámica del evento

Para ser parte de esta alternativa hay que reservar una entrada a través de un mensaje de WhatsApp. Allí se informará todos los detalles y se enviará un pase virtual que servirá al momento de entrar al club.

Cada asistente podrá ir a la hora que desee y en la puerta va a recibir una pulsera que será su pase de entrada y salida las veces que quiera del encuentro.

Durante la jornada habrá distintos sorteos entre clase y clase. También estará disponible durante todo el día un buffet con precios económicos y con alternativas saludables para probar.

Para finalizar el evento prometen un gran baile carioca, con DJ en vivo para festejar en comunidad que este tipo de encuentros sigan concientizando sobre el bienestar y fomentando la actividad en comunidad.

Para adquirir más info enviar un mensaje de WhatsApp al número 1154214654

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