La gitana acusada de estafar a la peluquera de Budge que se quitó la vida seguirá presa hasta el juicio

Marta Noemí Mitrovich , una de las mujeres imputadas por la estafa que tuvo como víctima a la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz , seguirá detenida con prisión preventiva hasta la realización del juicio .

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que el Juzgado de Garantías interviniente determinó que la principal acusada continúa tras las rejas, tras el pedido del fiscal Ignacio Torrigino , que también solicitó que la causa sea elevada a juicio para juzgar a las tres implicadas.

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La mujer había sido detenida a fines de agosto en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, después de permanecer más de siete meses prófuga. La investigación para localizarla permitió establecer que se encontraba en el norte del país y, según la pesquisa, habría continuado realizando allí trabajos espirituales similares a los que aparecen bajo investigación en la causa de Merlín.

Tras su captura, Mitrovich fue trasladada a Lomas de Zamora y quedó a disposición de la UFI 17. Durante la indagatoria negó haber recibido dinero de Merlín y señaló a otra de las imputadas como la persona que habría cobrado el dinero. También sostuvo que no sabía que la joven terminaría quitándose la vida.

Seguirá detenida hasta el juicio

La prisión preventiva implica que Mitrovich continuará privada de su libertad mientras el proceso avanza hacia la instancia de juicio oral.

Su situación procesal se había complicado luego de que no cumpliera con un acuerdo mediante el cual debía presentarse ante la Justicia para cumplir un arresto domiciliario. Al no presentarse, ese beneficio fue revocado y la mujer permaneció prófuga hasta su captura en Salta.

Además, después de su detención se incorporaron nuevas denuncias contra Mitrovich por presuntas estafas cometidas con una modalidad similar en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los denunciantes aseguró haber entregado US$500 para un supuesto “trabajo espiritual”.

La estafa de Gitanas

La causa investiga una maniobra mediante la cual tres mujeres habrían convencido a Merlín Díaz que sobre su peluquería pesaba una supuesta maldición y que necesitaba realizar una “limpieza espiritual”.

Según la investigación, la joven entregó alrededor de $14 millones de sus ahorros bajo la promesa de que serían sometidos a una limpieza y posteriormente devueltos.