Ya tiene fecha el juicio por el crimen del sargento Alexis Cancino en Ingeniero Budge.

Después de meses de espera, finalmente se fijó la fecha para el juicio por el crimen del sargento Alexis Cancino , asesinado en febrero de 2025 durante un intento de robo en Ingeniero Budge .

Según pudo averiguar La Union , el debate oral comenzará el 29 de octubre de 2026 en los Tribunales de Lomas de Zamora. Sin embargo, todavía no está confirmado el resto de los días del proceso.

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Cancino era efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lomas de Zamora y, durante sus francos de servicio, trabajaba como remisero. El 6 de febrero de 2025 había tomado un viaje y se dirigió junto a un pasajero hasta la zona de Blandengues y Homero Bis.

Al llegar al lugar, fue interceptado por delincuentes armados que intentaron asaltarlo. El policía se identificó, extrajo su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y se produjo un enfrentamiento armado.

Como consecuencia de la balacera, Cancino recibió un disparo y uno de los delincuentes también resultó herido. Ambos murieron cuando eran trasladados a un hospital.

Está confirmada la fecha del juicio por el crimen de Alexis Cancino.

Detenidos por el crimen en Budge

Por el crimen fueron detenidos Benjamín Torrez, Daniel Mansilla y Jonathan Segovia. Torrez tenía 17 años al momento del hecho, mientras que Mansilla y Segovia eran mayores de edad.

La familia de Cancino había reclamado durante meses que se definiera una fecha para el juicio. En febrero, al cumplirse un año del crimen, La Unión había informado que los tres imputados debían ser juzgados durante 2026, aunque todavía no existía una fecha concreta para el inicio del proceso.