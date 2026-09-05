sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
Clave.

Talleres de Escalada venció a Real Pilar y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B

Talleres de Escalada ganó 2-0 como visitante, llegó a 63 puntos y comparte el liderazgo del torneo de la Primera B con Arsenal.

Talleres de Escalada le ganó a Real Pilar como visitante y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B.

Talleres de Escalada le ganó a Real Pilar como visitante y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B.

Talleres de Remedios de Escalada consiguió un triunfo clave este sábado al derrotar 2-0 a Real Pilar como visitante, por la fecha 34 de la Primera B. Con los tres puntos, el equipo dirigido por Lucas Licht llegó a 63 unidades y alcanzó a Arsenal en la cima del campeonato.

El Albirrojo golpeó primero a los 18 minutos del primer tiempo. Matías Samaniego recibió un gran pase de Federico Versaci y definió para poner el 1-0. Talleres encontró espacios y logró irse al descanso con la ventaja.

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En el complemento, a los 10 minutos, Milton Cantero amplió la diferencia para el conjunto de Escalada, que pasó a ganar 2-0 y encaminó definitivamente una victoria fundamental en su lucha por el título.

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