Talleres de Escalada venció a Real Pilar y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B

Talleres de Escalada le ganó a Real Pilar como visitante y alcanzó a Arsenal en la cima de la Primera B.

Talleres de Remedios de Escalada consiguió un triunfo clave este sábado al derrotar 2-0 a Real Pilar como visitante, por la fecha 34 de la Primera B. Con los tres puntos, el equipo dirigido por Lucas Licht llegó a 63 unidades y alcanzó a Arsenal en la cima del campeonato.

El Albirrojo golpeó primero a los 18 minutos del primer tiempo. Matías Samaniego recibió un gran pase de Federico Versaci y definió para poner el 1-0. Talleres encontró espacios y logró irse al descanso con la ventaja.

En el complemento, a los 10 minutos, Milton Cantero amplió la diferencia para el conjunto de Escalada, que pasó a ganar 2-0 y encaminó definitivamente una victoria fundamental en su lucha por el título.

Con este resultado, Talleres alcanzó a Arsenal en lo más alto de la Primera B con 63 puntos y llega a las últimas jornadas del torneo como uno de los grandes candidatos al ascenso.

GANOOOOOOO TALLEREEEEES



VOS SOS LA PASIOOON QUE LLEVO EN EL CORAZOOOON pic.twitter.com/0UfeNZNuKn — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 5, 2026

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