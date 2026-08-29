Talleres de Escalada volvió a la victoria y otra vez se prende en la pelea de arriba

Talleres de Escalada volvió a la victoria y festejó en su casa

Luego de la derrota por 2 a 1 ante Excursionistas y el empate 0 a 0 ante Villa Dálmine, Talleres de Escalada necesitaba ganar para recuperar terreno en la pelea por el primer tiempo de la Primera B y lo consiguió: le ganó por 1 a 0 a UAI Urquiza de local y quedó a dos puntos del puntero.

El equipo dirigido por Lucas Licht salió decidido a hacer valer su condición de favorito y rápidamente comenzó a tener situaciones, pero careció de precisión en el último toque para desnivelar en el comienzo. Por eso, el local tuvo que esperar hasta los 33 minutos -cuando el árbitro Julián Beligoy pitó un penal que no fue- para ponerse en ventaja: Federico Versaci lo aprovechó y anotó el 1 a 0 con un buen remate.

La superioridad del local continuó durante todo el encuentro y acumuló varias situaciones de peligro, pero también sufrió en su valla, ya que Mauro Casoli evitó el empate en el inicio del complemento ante un remate en soledad de Marín. Después, el Tallarín mantuvo su predominio, pero no lo pudo liquidar y sufrió hasta el final.

Con este triunfo, el equipo de Remedios de Escalada llegó a los 60 puntos en la temporada y quedó a dos de Excursionistas, el actual líder, siendo uno de los tres escoltas que tiene el torneo.