Talleres de Escalada volvió a la victoria y otra vez se prende en la pelea de arriba

Talleres de Escalada volvió a la victoria y festejó en su casa
Luego de la derrota por 2 a 1 ante Excursionistas y el empate 0 a 0 ante Villa Dálmine, Talleres de Escalada necesitaba ganar para recuperar terreno en la pelea por el primer tiempo de la Primera B y lo consiguió: le ganó por 1 a 0 a UAI Urquiza de local y quedó a dos puntos del puntero.
El equipo dirigido por Lucas Licht salió decidido a hacer valer su condición de favorito y rápidamente comenzó a tener situaciones, pero careció de precisión en el último toque para desnivelar en el comienzo. Por eso, el local tuvo que esperar hasta los 33 minutos -cuando el árbitro Julián Beligoy pitó un penal que no fue- para ponerse en ventaja: Federico Versaci lo aprovechó y anotó el 1 a 0 con un buen remate.
La superioridad del local continuó durante todo el encuentro y acumuló varias situaciones de peligro, pero también sufrió en su valla, ya que Mauro Casoli evitó el empate en el inicio del complemento ante un remate en soledad de Marín. Después, el Tallarín mantuvo su predominio, pero no lo pudo liquidar y sufrió hasta el final.
Con este triunfo, el equipo de Remedios de Escalada llegó a los 60 puntos en la temporada y quedó a dos de Excursionistas, el actual líder, siendo uno de los tres escoltas que tiene el torneo.
Final del partido: Talleres de Escalada 1 vs. 0 UAI Urquiza
Con un gol de Federico Versaci de penal, el equipo de Lucas Licht se impuso en condición de local por la fecha 33 de la Primera B.
Se lo perdió Talleres de Escalada
Después de un centro desde la izquierda, Enrique se impuso en el área y su cabezazo pasó cerca del palo.
Tiempo cumplido. Se adicionaron 3 minutos.
Cabezazo al palo y otra chance para el local
Talleres de Escalada tuvo una clara situación para liquidar la historia: sobre los 35 minutos, y tras un de esquina, Ríos (de UAI) peinó la pelota en el primer palo y la pelota pegó en el travesaño, en una nueva posibilidad para el local.
Lo erró Barrios: Talleres de Escalada desperdició una clara
Tras una buena jugada colectiva, el delantero definió por encima del travesaño en una clara situación.
UAI Urquiza se perdió el empate
Mauro Casoli se lució a los 6 minutos del complemento tapándole el gol a Marín en una clara situación de peligro.
Arrancó el segundo tiempo
Talleres de Escalada y UAI Urquiza disputan los últimos 45 minutos por la fecha 33 de la Primera B.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada se impone 1 a 0 en condición de local por la fecha 33 de la Primera B.
GOL DE TALLERES DE ESCALADA
Versaci, a los 33 minutos del primer tiempo, pone en ventaja al equipo de Remedios de Escalada gracias a un penal que generó polémica y desató el enojo del equipo visitante.
"Leonel Barrios"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante UAI Urquiza. https://t.co/mrNvfoHniw pic.twitter.com/bGstmcUQ3o— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 29, 2026
Talleres de Escalada es más y se acerca con peligro
El equipo de Lucas Licht intenta imponer condiciones desde el comienzo y contó con algunas aproximaciones, aunque le falta claridad en los metros finales.
¡Arranco el partido!
Talleres de Escalada y UAI Urquiza juegan en el estadio Pablo Comelli
Las formaciones de Talleres de Escalada y UAI Urquiza
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Barrios.
UAI Urquiza: Juan Rolón; Valentín Albano, Valentín Ciancio, Santiago Monzón, Fernando Prado; Emanuel Ibáñez, Nahuel Ríos; Ezquiel Zapata, Tomás Asprea, Valentín Pesse; Álvaro Marín.
Árbitro: Julián Beligoy