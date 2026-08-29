El emotivo aniversario que celebraron Denisse González y Bautista Mascia

Denisse González y Bautista Mascia comenzaron su romance en 2024 cuando ambos participaban de Gran Hermano, en Telefe, y ahora están celebrando su segundo aniversario. Esta celebración se da en medio de los problemas de salud que enfrenta la joven nacida en Chubut.

Denisse González enfrentó complicaciones de salud por una baja considerable en sus plaquetas y Bautista Mascia estuvo siempre a su lado y acompañándola en su internación.

Es el amor. El mensaje de Bautista a Denisse tras correr los 21K de Buenos Aires

Para celebrar esta fecha tan especial, se dedicaron tiernas palabras a través de sus redes sociales. Primero fue Denisse González quien le expresó todo su amor: "Felices 2 años Bauti. Este año nos tocó vivir de todo, cosas hermosas y también momentos muy difíciles, y si algo me quedó claro es que no podría haber elegido una mejor persona para compartir mi vida. Te elegiría una y mil veces más".

Mientras que Bautista Mascia le respondió con una conmovedora historia de Instagram junto a una foto de ambos de un romántico viaje por Europa que hicieron a principio de año.

El posteo para Denisse Gonzalez.

"Un aniversario que toca luchando. Hoy llegaron buenas noticias, así que tenemos doble motivo para festejar. Denisse sos la 1 y un gran ejemplo para todos. Qué lindo compartirlo con vos y con todos los que nos acompañan. Gracias", escribió el uruguayo a su novia.

La pareja celebró su segundo aniversario anunciando la buena noticia de que el tratamiento que se está realizando Denisse González está dando buenos resultados.