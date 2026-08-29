sábado 29 de agosto de 2026
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29 de agosto de 2026
Es el amor.

El emotivo aniversario que celebraron Denisse González y Bautista Mascia

Denisse González y Bautista Mascia se conocieron en Gran Hermano y celebraron sus dos años de novios, en medio de esperadas buenas noticias.

Bautista Mascia y Denisse González, juntos a la par.&nbsp;

Bautista Mascia y Denisse González, juntos a la par. 

Denisse González enfrentó complicaciones de salud por una baja considerable en sus plaquetas y Bautista Mascia estuvo siempre a su lado y acompañándola en su internación.

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Para celebrar esta fecha tan especial, se dedicaron tiernas palabras a través de sus redes sociales. Primero fue Denisse González quien le expresó todo su amor: "Felices 2 años Bauti. Este año nos tocó vivir de todo, cosas hermosas y también momentos muy difíciles, y si algo me quedó claro es que no podría haber elegido una mejor persona para compartir mi vida. Te elegiría una y mil veces más".

Mientras que Bautista Mascia le respondió con una conmovedora historia de Instagram junto a una foto de ambos de un romántico viaje por Europa que hicieron a principio de año.

El posteo para Denisse Gonzalez.

El posteo para Denisse Gonzalez.

"Un aniversario que toca luchando. Hoy llegaron buenas noticias, así que tenemos doble motivo para festejar. Denisse sos la 1 y un gran ejemplo para todos. Qué lindo compartirlo con vos y con todos los que nos acompañan. Gracias", escribió el uruguayo a su novia.

La pareja celebró su segundo aniversario anunciando la buena noticia de que el tratamiento que se está realizando Denisse González está dando buenos resultados.

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