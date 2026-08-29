Un cineasta de Lomas de Zamora llega al FICPBA con un cortometraje nacido de un celular

Julián Camilo Lloves es director, guionista y montajista de cine, egresado de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) de Lomas de Zamora . Su cortometraje " Amor y Cine" fue seleccionado para participar de la Competencia de Cortometrajes Bonaerenses de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA).

El evento se realizará del 2 al 9 de septiembre, con sede central en La Plata y proyecciones en más de 60 municipios, el vínculo de Julián, de 27 años, con el cine comenzó desde muy chico. Entre sus primeros recuerdos aparecen Buscando a Nemo, Toy Story y las visitas al Hoyts de Temperley para ver películas.

Sin embargo, recién en 2023 decidió transformar esa pasión en una profesión. Durante un verano comenzó a mirar películas y, especialmente, cortometrajes en CineAR. “El tener acceso a un cine nacional de todo el país y no sólo de CABA me impactó. Desconocía que había tantas producciones de una escala no comercial que sean tan ricas en lo expresivo. No buscaban espectáculo, buscaban algo que hoy parece pasar por alto: hacer sentir´”, contó a La Unión .

Ese descubrimiento también le permitió imaginarse haciendo sus propias películas: “Fue fundamental saber que otras personas de diversas provincias y realidades se animaran a contar historias. Eso me dio el empujón a un atrevido ‘yo también podría hacerlo”, recordó.

La EMMA de Lomas de Zamora, el punto de partida

Después de buscar dónde estudiar cine en Zona Sur, encontró la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora, “me inscribo al curso de ingreso y al mes ya estaba estudiando cine, escribiendo guiones, aprendiendo a usar una cámara o a editar; actividades que jamás había realizado en mi vida y que hoy son las que conforman el oficio del que vivo”, relató.

Para Julián, estudiar allí significó un antes y un después, “estudiar este oficio me cambió la vida casi de la noche a la mañana. No puedo estar más agradecido”, aseguró, actualmente también se desempeña allí como ayudante de cátedra de las materias de Guion y Distribución.

“Amor y Cine” nació en 2025, durante su último año de la carrera. Julián sentía que había filmado menos de lo que quería como director y decidió romper esa racha. “Me convencí de que no necesito más que una idea para hacer una película”, explicó. Tenía un celular que podía utilizar como cámara y, sobre todo, ganas de filmar. A partir de una consigna de su profesora de Guión, Florencia Calcagno, aprovechó la noche del estreno de su película Margarita para registrar algunas situaciones que aparecieron frente a él.

"Amor y cine"

La historia apareció durante el montaje, el sentido del cortometraje surgió recién cuando Julián se sentó a revisar y editar el material: “Encontré el núcleo de Amor y Cine mientras editaba”, contó. Así descubrió la historia de “un estudiante de cine que niega estar enamorado de su profesora” y que se pregunta qué es el cine, qué es el amor y para qué hacemos lo que hacemos. El cortometraje dialoga entre la ficción y el documental, una característica que también significó un desafío para su realizador.

“El mayor desafío del cortometraje fue sin duda lo posterior al mismo: hacerse cargo de la obra que uno ha hecho, es decir con orgullo y sin ninguna vergüenza ‘esto lo hice yo’”, explicó.

Para Julián, el cine también implica exponerse, cada película, incluso cuando no es completamente autobiográfica, lleva algo de quien la realiza: “Un cineasta siempre se expone personalmente en cada película. Siempre uno le regala al espectador un deseo, un miedo, una vergüenza, un algo; esperando que alguien más se sienta reflejado en eso”, reflexionó y encontró en esa idea una de las razones por las que hace cine: “Porque alguna vez el espejarse en el dolor de otro lo hizo a uno sentirse menos solo”.

De Lomas de Zamora, a los festivales de cine

Desde su estreno en el BAFICI, Amor y Cine comenzó a recorrer distintos festivales y salas del país, la película pasó por diferentes puntos del Conurbano bonaerense y llegó también a Mar del Plata, CABA, Comodoro Rivadavia y La Plata.

Ahora sumará una nueva parada en su recorrido con su participación en el FICPBA 2026, donde competirá dentro de la categoría de cortometrajes bonaerenses. Hoy, el cine ocupa prácticamente todos los aspectos de su vida, “es mi día a día: mi trabajo, mi pasión, mi pasatiempo, mis salidas, mis viajes, mis proyectos y el futuro al que aspiro”, afirmó.

Su objetivo es seguir filmando y contar historias que puedan generar algo en quienes las miran, y entre sus sueños aparece uno muy particular: llevar al cine alguna obra de uno de los grandes escritores argentinos. “Me encantaría filmar la adaptación cinematográfica de algún cuento de Cortázar”, confesó.