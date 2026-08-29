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29 de agosto de 2026
Protagonistas.

Ideas para transformar Lomas: buscan jóvenes con proyectos ambientales

El Municipio lanzó una convocatoria para que vecinos de 15 a 24 años presenten iniciativas innovadoras y accedan a financiamiento.

Jóvenes de Lomas pueden presentar proyectos y hacerlos realidad.

Jóvenes de Lomas pueden presentar proyectos y hacerlos realidad.

Con la mirada puesta en las nuevas generaciones y su capacidad para impulsar cambios, en Lomas de Zamora lanzaron una convocatoria que invita a los jóvenes a presentar proyectos ambientales y acceder a financiamiento para hacerlos realidad.

Lomas es una de las más de 300 ciudades seleccionadas para integrar el Fondo de Juventud y Acción Climática (YCAF), una iniciativa global para generar soluciones innovadoras frente a los desafíos ambientales. Desde el Municipio anunciaron la convocatoria destinada a jóvenes de 15 a 24 años para que postulen proyectos sobre temáticas como la recuperación de flora nativa; acciones frente a olas de calor, inundaciones y eventos climáticos extremos; eficiencia energética y energías renovables; reciclado y cooperativas; y campañas gráficas, audiovisuales o digitales que promuevan el cuidado del ambiente y la participación comunitaria.

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Cada proyecto debe contar con al menos dos jóvenes que asuman el rol de líderes y sean los responsables de su diseño y ejecución. Además, la postulación tiene que ser junto a una organización sin fines de lucro legalmente constituida y con cuenta bancaria propia (clubes de barrio, fundaciones, cooperativas, cooperadora escolares y asociaciones civiles, entre otras).

Desde el Municipio destacaron que se priorizarán las propuestas que fortalezcan los ecosistemas locales, recuperen cuencas u humedales urbanos, y mejoren la gestión del agua. Cada proyecto seleccionado recibirá una microsubvención de hasta 5 mil dólares para hacerlo realidad y también accederán a capacitaciones centradas en la gestión administrativa y el proceso de rendición de cuentas.

Hasta el lunes 5 de octubre hay tiempo para anotarse a través de este formulario. En la web del Municipio están las bases y condiciones de la convocatoria, y los interesados en recibir más detalles pueden mandar un mail a [email protected].

Escuelas de Lomas comprometidas con el ambiente

El Colegio San Bonifacio fue sede de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, que reunió 120 trabajos desarrollados por jóvenes de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.

Entre las iniciativas locales se destacó "Previniendo inundaciones", de la Primaria N°24 de Banfield, que busca generar conciencia sobre la importancia de no tirar residuos en la vía pública para evitar obstrucciones y anegamientos.

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También se presentó "Cada gota cuenta", de la Primaria N°48 de Santa Marta, que analiza el impacto ambiental asociado al funcionamiento de la Inteligencia Artificial y promueve prácticas responsables respecto de su utilización y del consumo de agua.

Mientras que los estudiantes de la Técnica N°5 de Temperley desarrollaron "PP Argento", una iniciativa centrada en la descomposición de materiales plásticos para transformarlos, mediante un proceso termoquímico, en productos con potencial aprovechamiento energético.

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