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28 de agosto de 2026
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Esteban Lamothe, lapidario contra Javier Milei: "Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle"

Luego del cruce que tuvieron en las redes sociales, Esteban Lamothe cargó contra Javier Milei y volvió a referirse al momento de la cultura en Argentina.

Esteban Lamothe contra Javier Milei.&nbsp;

Esteban Lamothe contra Javier Milei. 

Invitado a Bondi Live, Santi Riva Roy le consultó a Esteban Lamothe si el Presidente se había disculpado con él, luego de una falsa noticia que corrió con fuerza en las redes sociales.

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"No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas", aseguró el protagonista de la película "El 5 de Talleres" durante la entrevista que concedió el actor en el canal de streaming.

El actor siguió con sus fuertes críticas a Javier Milei: “Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero. Y tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes".

"Aparte yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá como tengo las manos, trabajé de pintor, albañil...", sostuvo el actor en referencia a las acusaciones del mandatario y mostrando sus manos.

"Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle, pero no es la manera de resolver las cosas tampoco. Es una persona con la que es imposible hablar, no me imagino poniéndome de acuerdo. No lo haría pero la sensación es esa", expresó Esteban Lamothe, en una declaración que abrió la polémica.

"Es un Presidente que odia a los actores, nos odia a todos nosotros. Tiene otras prioridades, el arte no es una. El INCAA era un desastre pero lo de ahora...", concluyó Esteban Lamothe con sus expresiones sobre Javier MIlei.

Esteban Lamothe contra Javier Milei.

Esteban Lamothe contra Javier Milei.

Cómo comenzó el conflicto entre Esteban Lamothe y Javier Milei

El presidente Javier MIlei había compartió una imagen Esteban Lamothe donde en su mano mostraba un cartel que decía "Basta Milei", en la que arriba comentó: "Las manos que piden subsidio".

A su vez, el mandatario creó un paralelismo con la mano de un trabajador donde expresó: "Las manos que pagan los subsidios". Esa publicación luego generó un cruce en las redes sociales y se hizo viral rápidamente, a pesar de que el actor aclaró que era falsa.

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