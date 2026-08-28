viernes 28 de agosto de 2026
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28 de agosto de 2026
Se pudrió todo.

La bronca de Brian Sarmiento por la expulsión de Danelik en Gran Hermano: su descargo contra la producción

Luego de la expulsión de Danelik de Gran Hermano, en medio de un escándalo con Campanita, Brian Sarmiento también se fue de la casa y no se guardó nada.

Brian Sarmiento y Danelik, afuera de Gran Hermano.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik, afuera de Gran Hermano. 

En Gran Hermano se armó una situación escandalosa entre Campanita y Danelik Galazan en la casa de Gran Hermano y ambas fueron expulsadas del reality de Telefe. Ante esto Brian Sarmiento, novio de la tucumana, dejó el certamen durante la madrugada.

"Estamos juntos con Danelik, es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solo quería defender a Pincoya y a Sol", dijo Brian Sarmiento luego de lo ocurrido a través de un video.

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Luego de lo ocurrido, Brian Sarmiento también dejó Gran Hermano, en su regreso como invitado, y apunto contra la producción con un posteo en las redes sociales.

El posteo de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento, exfutbolista de Banfield, comenzó su publicación en Instagram aclarando su situación con Gran Hermano Generación Dorada y siendo contundente.

"Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte", comenzó Brian Sarmiento su mensaje en Instagram.

"A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender", advirtió luego en otro tramo de la publicación.

Terminó con palabras dirigidas a Danelik y manifestando su total apoyo tras el escándalo en la casa de Gran Hermano. "Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza", cerró Brian Sarmiento.

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