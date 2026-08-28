La bronca de Brian Sarmiento por la expulsión de Danelik en Gran Hermano: su descargo contra la producción

En Gran Hermano se armó una situación escandalosa entre Campanita y Danelik Galazan en la casa de Gran Hermano y ambas fueron expulsadas del reality de Telefe. Ante esto Brian Sarmiento, novio de la tucumana, dejó el certamen durante la madrugada.

"Estamos juntos con Danelik, es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solo quería defender a Pincoya y a Sol", dijo Brian Sarmiento luego de lo ocurrido a través de un video.

Luego de lo ocurrido, Brian Sarmiento también dejó Gran Hermano , en su regreso como invitado, y apunto contra la producción con un posteo en las redes sociales.

Brian Sarmiento rompe el silencio tras abandonar la casa de #GranHermano : "Estamos juntos con Danelik, es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solo quería defender a Pincoya y a Sol" pic.twitter.com/KzawiB2bDo

Brian Sarmiento, exfutbolista de Banfield, comenzó su publicación en Instagram aclarando su situación con Gran Hermano Generación Dorada y siendo contundente.

"Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte", comenzó Brian Sarmiento su mensaje en Instagram.

"A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender", advirtió luego en otro tramo de la publicación.

Terminó con palabras dirigidas a Danelik y manifestando su total apoyo tras el escándalo en la casa de Gran Hermano. "Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza", cerró Brian Sarmiento.