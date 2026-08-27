Última nominación en Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la placa

Nueva placa de Gran Hermano.

Tuvo lugar la última Gala de la Nominación de Gran Hermano Generación Dorada y la recta final del reality de Telefe. En esta oportunidad, los participantes y sus duplas pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesta su estrategia.

Hace unos días sonó el teléfono dorado y lo atendió Martín Rodríguez, por lo que tras pasar por el confesionario se enteró que, junto a su dupla Yanina Zilli, podrían ver todas las nominaciones.

Mientras que Pincoya, por ser la líder de la semana, tuvo el beneficio de bajar a dos participantes de placa, y eligió a Sol Abraham y Luana Fernández.

De esta manera, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. La placa es totalmente negativa y la Gala de Eliminación será el lunes.

Todos los votos en Gran Hermano Yanina Zilli: 2 para Yipio. Martín Rodríguez: 1 para Pincoya. Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol. Catalina “Titi” Tcherkaski: 1 para Sol. Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Charlotte y 1 para Mariela. Beneficio por ser la líder de la semana. Brian Sarmiento: 1 para Mariela. Mariela Prieto: 2 para Luana. Steffany “Campanita” Pereira: 1 para Luana. Sol Abraham: 2 para Yipio. Voto anulado por Tamara Paganini. Tomy Riguera: 1 para Pincoya. Luana Fernández: 2 para Mariela. Danelik Galazán: 1 para Zilli. Charlotte Caniggia: 2 para Sol. Sebastián Cola: 1 para Mariela.

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