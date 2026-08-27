jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Todo o nada.

Última nominación en Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la placa

Los participantes Gran Hermano pasaron por última vez por el confesionario y se definió la placa negativa. La Gala de Eliminación será el lunes.

Nueva placa de Gran Hermano.&nbsp;

Nueva placa de Gran Hermano. 

Hace unos días sonó el teléfono dorado y lo atendió Martín Rodríguez, por lo que tras pasar por el confesionario se enteró que, junto a su dupla Yanina Zilli, podrían ver todas las nominaciones.

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Mientras que Pincoya, por ser la líder de la semana, tuvo el beneficio de bajar a dos participantes de placa, y eligió a Sol Abraham y Luana Fernández.

De esta manera, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. La placa es totalmente negativa y la Gala de Eliminación será el lunes.

Todos los votos en Gran Hermano

Yanina Zilli: 2 para Yipio.

Martín Rodríguez: 1 para Pincoya.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol.

Catalina “Titi” Tcherkaski: 1 para Sol.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Charlotte y 1 para Mariela. Beneficio por ser la líder de la semana.

Brian Sarmiento: 1 para Mariela.

Mariela Prieto: 2 para Luana.

Steffany “Campanita” Pereira: 1 para Luana.

Sol Abraham: 2 para Yipio. Voto anulado por Tamara Paganini.

Tomy Riguera: 1 para Pincoya.

Luana Fernández: 2 para Mariela.

Danelik Galazán: 1 para Zilli.

Charlotte Caniggia: 2 para Sol.

Sebastián Cola: 1 para Mariela.

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