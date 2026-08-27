Gustavo Pardi lanza un Seminario Intensivo de Actuación y Montaje

El destacado artista lomense Gustavo Pardi dicta los viernes su nuevo Seminario Intensivo de Actuación y Montaje. La propuesta de 12 encuentros está dirigida para actores, actrices y alumnos con experiencia previa y que además contará con una presentación final abierta.

Se trata de un espacio para activar la expresión creativa y explorar las posibilidades del cuerpo y la voz en escena, que tendrá lugar los viernes de 19 a 21 en el Espacio Leneas de Lomas de Zamora, en Ramón Falcón 140.

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“La propuesta es generar un espacio de entrenamiento e investigación para personas con experiencia, donde puedan profundizar su trabajo actoral y encontrar herramientas prácticas que les permitan sofisticar el vínculo interpretativo con la palabra”, explica Gustavo Pardi.

El Seminario Intensivo de Actuación y Montaje se llevará adelante a través de textos diversos, donde se abordarán distintos materiales y lenguajes, atendiendo también a los intereses y deseos individuales y grupales.

“La búsqueda será construir un espacio de investigación en equipo, donde cada integrante pueda aportar su experiencia, explorar nuevas posibilidades y ampliar sus recursos interpretativos”, agrega Gustavo Pardi sobre esta nueva propuesta.

Mientras que el proceso tendrá como cierre un montaje final, en el que se pondrá en escena todo aquello que se haya investigado y trabajado durante el taller.

MÁS INFO

Se puede conseguir más información en las redes de La Fábrica Teatro y en el whatsapp 11 3430 9656.