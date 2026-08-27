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27 de agosto de 2026
Se las trae.

Qué divertido programa conducirá Laurita Fernández en Olga

Laurita Fernández se sumará al canal de streaming Olga con una divertida propuesta proyectada para el próximo verano en Mar del Plata.

Laurita Fernández llega a Olga.&nbsp;

Laurita Fernández llega a Olga. 

La información fue presentada en el ciclo de América TV por Rodrigo Lussich, quien mostró al aire un la propuesta que estaría preparando Olga.

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"La que va a conducir el verano de Olga desde Mar del Plata en un programa de juegos con esa estructura es Laurita Fernández", aseguró Rodrigo Lussich en Intrusos a modo de primicia.

"No está haciendo tele ahora", indicó Rodrigo Lussich, quien también reveló que tuvo una conversación privada con Laurita Fernández hace un tiempo sobre su salida de "Bienvenidos a ganar".

De acuerdo con el conductor, Laurita Fernández "sintió que era todo muy remado en cuanto al formato y cada día le achicaban más". "Ella pedía una escenografía mejor, quería un poco más de estructura", explicó, quien señaló que no le daban lo que pedía para "no poner celoso" a Guido Kaczka.

Laurita Fernández se suma a Olga.

Laurita Fernández se suma a Olga.

Cómo será el programa de Laurita Fernández

De acuerdo con lo informado en el programa, se trataría de un formato especialmente pensado para la temporada de verano, con juegos y diferentes actividades en la playa, frente al mar.

El proyecto, que por ahora no cuenta con confirmación oficial, tendría a Laurita Fernández como una de sus principales figuras y buscaría alejarse del formato tradicional de los programas de streaming para apostar por una propuesta de entretenimiento más cercana a los grandes ciclos televisivos de verano.

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