Nicolás Domingo pierde una pieza clave del mediocampo

El entrenador de Temperley , Nicolás Domingo , deberá reemplazar una pieza clave del equipo de cara al partido del próximo domingo contra Quilmes , a jugarse en el estadio Centenario, válido por la 27º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional .

La salida obligada será la de Franco Díaz , el motorcito del mediocampo Gasolero , que llegó a la quinta amarilla a los 20 minutos del segundo tiempo del partido que Temperley le ganó por 2-1 a Ferro Carril Midland.

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Por ser reiterativo, el oriundo de Burzaco será suspendido por dos fechas. Lo curioso de esta segunda tanda de amonestaciones es que se dieron en las últimas siete jornadas.

Luego de cumplir frente a Tristán Suárez acumuló ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Ferro Carril Midland. “Con mucha bronca, quería jugar el partido que viene. Para mí ni siquiera fue falta, pero bueno…”, explicó con bronca el volante en diálogo con LocosxTemperley.

Con la nueva reglamentación, Franco Díaz no estará disponible con Quilmes y Colegiales. Su regreso se dará ante Patronato de Paraná. El único jugador del plantel que pasó por una situación similar fue el lateral izquierdo Lucas Angelini, que ahora registra 12 tarjetas.

Franco Díaz purgará dos fechas.

Variables de Nicolás Domingo

Franco Díaz fue un jugador recuperado por el técnico Nicolás Domingo, al igual que Pedro Souto, convirtiéndose en el socio ideal de Adrián Arregui en el mediocampo. Por eso, buscará que su baja se note lo menos posible en un partido importante para las aspiraciones de Temperley de cara a la recta final de la Primera Nacional.

Las opciones que baraja el DT son las de Gerónimo Tomasetti y Lucas Richarte. Por el rigor de partido que le espera al Gasolero, el primero sería el que pica en punta, aunque habrá que esperar un par de entrenamientos para develar el reemplazante de Franco Díaz.