jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Es de 1927.

Lo viejo funciona: la historia del tren a vapor que serpenteó el conurbano

El histórico tren a vapor del Ferroclub Escalada recorrió más de 190 kilómetros entre Remedios de Escalada y Dolores, pasando por Lomas.

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La formación partió desde Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, y recorrió las vías que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con la Costa Atlántica bonaerense. El viaje, encabezado por la histórica Vulcan Foundry 12E N°3925, conocida como “La 39 Grande”, finalizó en la estación Dolores.

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El ensayo formó parte de una nueva etapa de pruebas para comprobar el funcionamiento de la máquina, que fue recuperada durante años por integrantes del Ferroclub Escalada. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es continuar evaluando su desempeño para concretar en el futuro viajes de mayor extensión.

El tren a vapor hizo casi 200 kilómetros

Durante el trayecto, la locomotora atravesó Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama y Castelli, antes de llegar a Dolores. En distintos sectores de la línea Roca, la máquina superó los 80 kilómetros por hora.

La formación realizó una parada técnica en Brandsen para abastecerse de agua. Más adelante, en Lezama, Bomberos colaboraron con la carga debido a que el tanque ferroviario de la estación se encontraba fuera de servicio.

El paso de la locomotora despert&oacute; la atenci&oacute;n de vecinos que se acercaron a estaciones.

El paso de la locomotora despertó la atención de vecinos que se acercaron a estaciones.

El reciente viaje entre Remedios de Escalada y Dolores represent&oacute; un nuevo avance para el proyecto de preservaci&oacute;n.

El reciente viaje entre Remedios de Escalada y Dolores representó un nuevo avance para el proyecto de preservación.

y pasos a nivel para observar y registrar el recorrido de una pieza emblemática del patrimonio ferroviario argentino.

Poner en valor al tren en tiempos de desgüace

Construida en Inglaterra en 1927, “La 39 Grande” fue rescatada en 1993 en la localidad bonaerense de Lobos, donde permanecía fuera de servicio y corría riesgo de ser desguazada.

La recuperación incluyó trabajos sobre la caldera, la cabina y distintos componentes mecánicos. La locomotora volvió a circular en julio de 2025 y, desde entonces, realizó pruebas hasta Brandsen y Chascomús.

Gabriela Conti, una de las personas que puso en valor la locomotora.&nbsp;

Gabriela Conti, una de las personas que puso en valor la locomotora.

El reciente viaje entre Remedios de Escalada y Dolores representó un nuevo avance para el proyecto de preservación. La intención es mantener activa la histórica locomotora y ampliar progresivamente sus recorridos.

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