Lomas será sede de una jornada para debatir los desafíos de las infancias y sus derechos

La jornada "Construir caminos para las infancias y sus derechos" será este jueves a las 13.

El Teatro Municipal de Lomas de Zamora (Manuel Castro 262) será sede este jueves de una jornada de debate y reflexión dedicada a las infancias. Bajo el nombre "Construir caminos para las infancias y sus derechos", la actividad organizada por la Fundación de Organización Comunitaria (FOC) comenzará a las 13.

La propuesta es abierta a la comunidad y busca "establecer puentes reales entre: las prácticas y experiencias de los espacios educativos y de cuidado comunitarios, las investigaciones y reflexiones del mundo académico y el desarrollo e implementación de políticas públicas de infancia", detallaron en su cuenta de Instagram.

Crédito local. El lomense Iván Ramírez se lució en la pista de Es mi sueño

Durante la jornada se pondrá en discusión cómo los saberes construidos en los territorios pueden aportar a las agendas de investigación y, al mismo tiempo, cómo las herramientas académicas pueden contribuir a fortalecer las políticas de infancia: "Compartiremos vivencias, aprendizajes y reflexionaremos juntos sobre cómo mejorar el presente y futuro de nuestras infancias".

El encuentro contará con la participación de referentes vinculados al ámbito académico, educativo y comunitario. Entre ellos estará Pablo Vinocur , sociólogo y director del posgrado en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), especializado en la pobreza, primera infancia y políticas sociales.

También participarán Alejandra Castiglioni, coordinadora de interculturalidades e infancias y especialista en Gestión Cultural y políticas Publicas; Simón Gómez, director del Área de Infancias y Educación de FOC; y Stella Moreira, socióloga, magíster en Políticas Sociales y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales.

El cierre estará a cargo del Consejo de Educadoras de la Fundación integrado por las coordinadoras de los siete jardines maternales e infantiles comunitarios que la organización sostiene en destinos barrios a los que acuden más de 150 niños y niñas. La instancia permitirá compartir experiencias y aprendizajes surgidos de la práctica pedagógica cotidiana y contará también con la participación de referentes del área educativa del Municipio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CFL N°405 Lomas de Zamora (@cfp405lomasdezamora) La Fundación está en Posadas 60, Lomas de Zamora.

El trabajo del FOC en Lomas de Zamora

La Fundación de Organización Comunitaria trabaja desde hace casi 40 años en el fortalecimiento de comunidades a través de propuestas integrales orientadas a la inclusión, la equidad y la participación. Su labor se estructura en tres grandes ejes: educación y cuidado de las infancias, educación para el trabajo y economía social y hábitat.

En el distrito, la institución desarrolla propuestas de capacitación laboral a través del Centro de Formación Laboral 405, ubicado en Posadas 60, y su anexo en Antártida Argentina 2750, Llavallol, donde ofrecen más de 80 cursos gratuitos destinados a fortalecer capacidades y acompañar procesos de inclusión laboral como gestión de emprendimientos productivos, marketing de productos, reparación de PC, barbería, cocinero para comedores escolares, entre otros.