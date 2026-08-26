La bronca del mánager de Ian Lucas luego de que lo bajaran de MasterChef Kids

Ian Lucas había sido elegido para ser el conductor de MasterChef Kids , pero finalmente fue descartado por las autoridades de Telefe y en su lugar eligieron a Vero Lozano. El mánager de joven banfileño estalló de bronca por la decisión del canal.

"Él se enteró de todo por Ángel. Sienten que fue muy desprolijo el trato de Telefe. La promesa de que haga la conducción fue premundial, en la cara", reveló Martín Salwe en SQP sobre cómo Ian Lucas se enteró a través de Ángel de Brito .

Mientras que Yanina Latorre contó la versión de Telefe de este conflicto que involucra a Ian Lucas, que viene de consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity.

"A ellos les interesa Ian Lucas , la charla existió, pero nunca estuvo confirmado. Barajaron la posibilidad de que sea conductor y se apuraron. Nunca se sentaron ni hablaron de un contrato o guita", explicó la conductora del ciclo de América TV.

"Si bien lo quieren y les encanta Ian Lucas, está muy verde para ser conductor en el prime time", aseguró Yanina Latorre sobre los motivos de la decisión de las autoridades de Telefe.

La respuesta del mánager de Ian Lucas a Telefe

Lucas Sánchez habló con SQP para contar la versión de Ian Lucas sobre este conflicto. "Es mentira que nosotros operamos. Nosotros dijimos que no nos habían ofrecido eso, cuando fue lo de Popstars", explicó el mánager del influencer banfileño.

Ian Lucas, afuera de MasterChef Kids.

"El dueño del canal le ofreció en la cara una cosa, pero ¿dónde hubo un enojo? ¿Ian dijo algo? No mientan. Fue Laura Ubfal la que lo dio como confirmado", insistió sobre el tema y apuntando directamente contra Telefe.

Y cerró manifestando su bronca con el manoseo que sufrió Ian Lucas. "No está bueno enterarse por TV de las decisiones del canal, por Ángel de Brito", cerró contundente sobre el conflicto.