Los Scouts de Banfield festejan sus 118 años con un fogón y actividades

El fogón será el protagonista del festejo aniversario de los scouts de Banfield.

Una jornada cargada de festejos y unión con la comunidad es lo que prepara para este sábado el Grupo Scouts General Lavalle de Banfield para festejar 118 años de historia. Anticiparon que habrá actividades, fogón, reconocimientos, danzas, canciones y hasta un buffet para comer al finalizar la celebración.

Se trata de una agrupación de scouts muy especial para Lomas, porque es pionera en el país y segunda en el mundo. Cuentan con una gran historia dentro del espacio ubicado en Viamonte 1956, Banfield , donde realizarán este sábado a partir de las 19 el festejo del cumpleaños al que podrá acceder toda la comunidad.

Según adelantaron, la celebración será en el patio del lugar donde estará presente el tradicional fogón que es uno de los símbolos más importantes para los scouts.

El 27 de agosto de 1908 se fundó la primera compañía de boy scouts en Banfield, Lomas de Zamora, que hoy es el Grupo Scouts General Lavalle. Gracias a esto nace el "escultismo" en Argentina y en todo el continente americano. Fue un grupo de jóvenes de origen inglés -algunos nacidos en este país- quienes tomaron conocimiento de las nuevas ideas que llegaban desde su Madre Patria y que fueran concebidas por un legendario militar, llamado Robert Stephenson Smith Baden Powell. Habían despertado el vivo interés de la juventud.

Por esa historia que los representa y que en ella recae una gran responsabilidad hacia sus antepasados es que este sábado 29 abrirán sus puertas para que participen vecinos, familiares, otros grupos de scouts y toda la comunidad que quiera acercarse a compartir un momento al que llamaron "Fogón aniversario".

Martín Russo, que es el jefe del Grupo Scout General Lavalle de Banfield, comentó: "La jornada para los chicos será la habitual porque ellos estarán desde las 15 con la actividad normal, alrededor de las 17.30 vamos a merendar y cantar el feliz cumpleaños con torta de por medio entre nosotros para prepararnos y más tarde recibir a todos los que se quieran sumar a la celebración".

Un momento que esperan mucho en la institución de Banfield es la presencia de Scouts Argentina porque van a visitar especialmente en esta fecha al grupo para entregar un reconocimiento por tantos años de trabajo continúo y por fomentar los valores scouts a tantas generaciones.

El fogón aniversario

A partir de las 19 ya va a estar listo el fogón con la temática Avatar, según adelantaron. "Vamos a destacar los elementos del Planeta Tierra y los chicos van a actuar, bailar y cantar para todos los presentes", adelantó Russo sobre con lo que se van a encontrar quienes se acerquen al espacio de Banfield.

Bajo el lema "La unión de las naciones mantendrá la llama del grupo encendida" es que preparan una presentación que incluirán los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego.

Para los scouts, este aniversario es un empuje de una historia que los incentiva a seguir adelante. "Son 118 años de amistad, aventura y servicio. Siempre listos", detallaron quienes son parte de esta generación que está compuesta por diferentes ramas, según las edades de los chicos que asisten cada sábado.

Actualmente, en el grupo están en funcionamiento las cuatro ramas: manada Lobos Fuertes, Unidad Scout Lobo, Comunidad Caminantes, Antu Nehuen, Comunidad Rover y Aguara-Guazú.

Respecto a la finalización del festejo de este sábado, anticiparon que estará abierto un buffet económico donde se podrán comprar choripanes y hamburguesas para los que quieran quedarse a disfrutar de la cena aniversario junto a los chicos scout. "Vamos a comer junto al fogón con las familias, la gente del barrio y otros grupos scout", invitaron.

Abierta la inscripción para 2027

Los padres que quieran anotar a sus hijos en este grupo con tanta trayectoria ya pueden hacerlo. Se pueden anotar chicos de entre 7 a 22 años, que quieran jugar y aprender.

Adultos de 22 a 99 años, que quieran hacer un cambio en la sociedad con su granito de arena. Para participar de las actividades, hay que acercarse todos los sábados de 15 a 18 para charlar y conocer al grupo.

Más información en: @1scoutlavallebanfield