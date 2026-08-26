Julio Cortázar nacía hace 112 años: las actividades que programan en Banfield

Un día como hoy pero hace 112 nacía Julio Cortázar, uno de los grandes maestros de la literatura.

Un día como hoy pero hace 112 nacía Julio Cortázar , uno de los grandes maestros de la literatura, que vivió su infancia y adolescencia en Banfield , donde empezó a formarse como lector y escritor transgresor por lograr fusionar lo cotidiano con lo fantástico.

El autor vivió desde los 4 a los 17 años en una casa de la calle Rodríguez Peña 585. De chico, Julio tenía que pasar mucho tiempo en cama porque se enfermaba seguido. Fue durante esos aburridos momentos que el pequeño descubrió la lectura, su gran compañera. En Banfield comenzó a forjarse como un lector apasionado y también escribió su primera novela a los 9 años junto con varios poemas.

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En el aniversario de su nacimiento. Banfield celebra a Julio Cortázar con arte, música y literatura

Estudió en la Primaria N°10 (Pueyrredón 1840) que hoy lleva su nombre. "Pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo diferente al de los demás", contó Cortázar en una entrevista narrando sus primeros años cuando era alumno de esa escuela. Se recibió en 1928, a los 14 años, con un promedio sobresaliente en casi todas las materias.

"Banfield es el tipo de barrio que tantas veces encuentras en las letras de los tangos. Recuerdo que tenía una pésima iluminación que favorecía al amor y a la delincuencia, en partes iguales. Y que hizo que mi infancia fuera cautelosa y temerosa por el clima inquietante que hacía que las madres se preocuparan cuando salías. Pero al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque mi jardín daba a otro jardín. Era mi reino", contó después de un tiempo, sobre sus recuerdos en Banfield.

Y los vecinos tampoco lo olvidan. Imposible olvidarlo. En las calles de la ciudad hay varios murales inspirados en cuentos como "Historias de Cronopios y de Famas", "Continuidad de los parques", "Casa Tomada", "Axolotl" y "Rayuela".

Las calles de Banfield recuerdan a Julio Cortázar.

Banfield fue apenas una escala en su vida. Apenas logró independencia de su madre, Cortázar buscó nuevos horizontes: Bélgica, Suiza, España y Francia fueron sus otros hogares. París fue la ciudad donde más tiempo vivió.

Allí se estableció a partir de 1951, donde ambientó muchas de sus obras y donde murió el 12 de febrero de 1984. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, Cortázar creó una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica.

Las actividades en Banfield, este sábado

En este nuevo aniversario de su nacimiento, el Municipio de Lomas desplegará Camino Cortázar, con actividades artísticas para homenajear al escritor y celebrar el legado que dejó en la ciudad.

La cita es este sábado, de 11 a 17, en la Plaza del Campeón, en Vergara y Maipú, Banfield Este. Allí habrá una exposición de artistas plásticos, música en vivo, una muestra de fotos y actividades para niños.

Los vecinos también podrán sumarse a las visitas guiadas de Camino Cortázar, el circuito turístico y educativo que propone una recorrida por los murales, lugares históricos (su casa y la Escuela N°10 donde estudió) y rincones de Banfield que forman parte del universo del escritor.

Julio Cortázar revolucionó la literatura latinoamericana.

Desde Cultura Lomas lanzaron una convocatoria para artistas y vecinos que quieran sumarse al encuentro de artes visuales que se desarrollará en la Plaza del Campeón. La idea es armar un espacio de pintura, escultura y dibujo al aire libre con obras inspiradas en Cortázar y su relación con Banfield. Los interesados en participar tienen llenar este formulario.