Detienen en Lomas de Zamora a un hombre que manejaba un auto robado y sin patente

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un hombre que manejaba un auto sin patente que había sido robado a principios de año. Lo trasladaron a la comisaría y le iniciaron una causa por encubrimiento.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el procedimiento se llevó adelante días atrás cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían las calles Lugano y Matheu , en las inmediaciones del Lomas Athletic Club.

Allanamiento. Investigaban el robo de un auto en Lomas y descubrieron un desarmadero: cuatro detenidos

Temor. Lo condenaron por asesinar a puñaladas a su vecino, robarle las zapatillas y escapar: ahora apeló el fallo

Los agentes observaron un Fiat Cronos color gris circulando sin patente . Ante la sospecha de que se tratara de un auto robado, los policías lo interceptaron y se acercaron para identificar al conductor.

Al volante estaba un hombre de 51 años. Los agentes no tardaron en confirmar sus sospechas. Cuando verificaron el dominio grabado en los cristales, el sistema informático mostró que que el coche había sido sustraído siete meses atrás .

El informe arrojó un pedido de secuestro activo por el delito de “robo” desde el 8 de enero de este año, solicitado por la Comisaría 1ª de Berazategui.

Ante esta situación, el conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría 8ª de Lomas de Zamora (Villa Galicia), que tiene jurisdicción en la zona donde se desarrolló el operativo.

El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que le inició una causa por “encubrimiento”.