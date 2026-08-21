viernes 21 de agosto de 2026
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21 de agosto de 2026
Temor.

Mató a puñaladas a su vecino, le robó las zapatillas y escapó: ahora apeló la condena

La madre de Sergio Daniel Avalos, asesinado en Fiorito, teme que el autor del crimen obtenga un beneficio, luego de ser condenado a 8 años de prisión.

Sergio Daniel Ávalos, el vecino de Fiorito asesinado.

Sergio Daniel Ávalos, el vecino de Fiorito asesinado.

Según manifestó recientemente Alejandra a La Unión, “la sentencia no está firme”, ya que el condenado interpuso un recurso de apelación, y ahora la resolución depende de la cámara interviniente de Lomas de Zamora.

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"A él le dieron lugar para la apelación, pero a mí no", lamentó la mujer en diálogo con este medio. La posibilidad de que el proceso continúe abierto genera incertidumbre en la familia, que durante meses tuvo que atravesar la fuga del acusado, los reclamos por la demora judicial y finalmente un juicio abreviado que terminó con una pena que Alejandra considera insuficiente.

El temor principal de la familia de la víctima es que mientras el expediente continúa su recorrido, puedan aparecer mecanismos que permitan reducir el tiempo efectivo que Dairon Adrián Alfonso Barrionuevo, alias "Pirulo", permanezca detenido.

Sergio Daniel Ávalos, la víctima del caso.

Sergio Daniel Ávalos, la víctima del caso.

El crimen de Sergio Daniel Ávalos

Sergio Daniel Ávalos tenía 30 años cuando fue atacado el 5 de diciembre de 2024, en Fiorito. La investigación determinó que había sido atacado por Barrionuevo, quien posteriormente le sustrajo pertenencias y escapó.

El acusado permaneció prófugo durante aproximadamente seis meses, hasta que fue localizado y detenido en Santiago del Estero. Durante ese período, Alejandra y el resto de la familia reclamaron avances en la investigación. Incluso denunciaron amenazas y burlas provenientes de personas vinculadas al acusado.

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