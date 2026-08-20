Los Andes, en problemas: cuántas fechas recibió Mauricio Asenjo por la roja en el clásico

En Los Andes esperaban con ansías la publicación del boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA para conocer la sanción de Mauricio Asenjo luego de su expulsión en el clásico ante Temperley, pero el fallo no favoreció al delantero y el Milrayitas no lo podrá utilizar en los próximos partidos.

A pesar de que fue exagerada la sanción, el árbitro Felipe Viola ratificó su decisión en el informe posterior al partido y por eso el tribunal le aplicó la suspensión que le corresponde a un futbolista que es expulsado por roja directa: dos partidos de suspensión.

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Por este motivo, el goleador del Milrayitas queda descartado para los encuentros ante Chaco For Ever (este sábado, a partir de las 16, en Resistencia) y contra Acassuso (el lunes 31 de agosto, a partir de las 19, en el estadio Eduardo Gallardón), en lo que será una baja más que sensible para el conjunto de Lomas de Zamora. Su regreso sería ante San Telmo de visitante.

Esta expulsión es la segunda que sufrió el delantero en lo que va de la temporada de la Primera Nacional , ya que previamente había visto la roja en la derrota ante Deportivo Madryn, y también acumula 10 amonestaciones en el certamen.

Los otros problemas de Los Andes para visitar a Chaco For Ever

A la sensible baja de Mauricio Asenjo, a quien no podrá utilizar en los próximos dos partido, Los Andes le agrega otros problemas, ya que tampoco contaría con Tomás Blanco, que se retiró lesionado en el derbi sureño, ni con Facundo Villarreal, quien sigue recuperándose de una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda.

Lemos, con dudas de cara al próximo partido de Los Andes.

De esta manera, sin estos tres futbolista, el entrenador se queda con pocas variantes en el frente de ataque de cara un partido clave en Resistencia, en el que el Milrayitas deberá traerse un buen resultado para dejar en el olvido la derrota en el clásico y para volver a meterse en zona de Reducido.

Con esta panorama, los principales candidatos para ocupar los dos puestos de delanteros son Camilo Vigani, Facundo Echevarría y Franco Tisera, aunque también existe la posibilidad de probar un nuevo esquema, sumando otro volante al mediocampo y adelantando a Matías González y Alex Chamorro como extremos, dejando a un sólo delantero como referencia de área.