Así está el historial entre Temperley y Los Andes en la previa del clásico número 100

Los Andes y Temperley, y un historial de 100 partidos.

El clásico entre Temperley y Los Andes es uno de los encuentros emblemáticos del ascenso argentino y este domingo, en el estadio Alfredo Beranger y por la fecha 25 de la Primera Nacional, se disputará uno bastante especial: será la edición número 100 del enfrentamiento entre estos dos equipos populares de Lomas de Zamora.

La historia de este derbi barrial comenzó a escribirse el 22 de julio de 1939 en el estadio del Gasolero con un triunfo por 3 a 1 del Milrayitas gracias a los goles de Manuel Da Graca, Garrafa y Edward (Agnolín anotó para el Celeste) y con el paso de los años fue sumando capítulos hasta llegar al centenar de encuentros, justamente en el mismo lugar de donde todo comenzó.

En estos 87 años de historia, hubo partidos en diferentes categorías del fútbol argentino y de a poco se consolidó como uno de los grandes clásicos del Ascenso: se enfrentaron 73 veces en la segunda categoría, 22 en la tercera división, 3 en el Torneo Preparación (entre 1948 y 1952) y 1 en el Torneo de Honor. Así llegaron a los 99 encuentros oficiales y este domingo disputarán el número 100.

Hasta el momento, las estadísticas favorecen a Los Andes, que lleva una ventaja de siete partidos en el historial, producto de 40 victorias contra 33 de Temperley. Y en este camino recorrido empataron en 26 oportunidades.

Los Andes y Temperley, los que jugaron con ambas camisetas. Los Andes o Temperley: quién ganó más en el estadio Alfredo Beranger En el estadio donde este domingo se volverán a ver las caras, hay una paridad tremenda luego de 46 partidos, pero hay uno que está arriba en las estadísticas: Temperley suma 18 triunfos, mientras que Los Andes acumula 17. Y allí empataron 11 veces. El último enfrentamiento en Turdera fue por la temporada 2013-2014 de la Primera B, en la que el Cele terminaría logrando el ascenso, y la victoria fue para los de Lomas: fue 1 a 0 gracias al gol de Alejandro Noriega. Y la última alegría del Gasolero como local fue en la temporada 2012-2013: triunfo por 2 a 1 gracias a los tantos de Giménez y Luis López.

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