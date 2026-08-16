La insólita situación que vivió Evangelina Anderson en un encuentro íntimo

Evangelina Anderson fue protagonista de uno de los momentos más llamativos de PH: Podemos Hablar al contar una insólita anécdota de su vida íntima. La modelo recordó una situación ocurrida durante un encuentro con un hombre y sorprendió a los presentes por la particular reacción de su acompañante.

Durante la charla, que avanzaba entre confesiones y situaciones inesperadas, Anderson decidió compartir un episodio que vivió en un momento de intimidad.

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Según relató, todo ocurrió cuando su acompañante tuvo una reacción que no esperaba y que la dejó completamente sorprendida. "Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca" , relató Anderson al recordar aquel momento.

La revelación generó incredulidad en el estudio. Santi Talledo, actor y streamer que también participaba de PH: Podemos Hablar , intervino para preguntarle si efectivamente la extremidad completa había ingresado en la boca de su acompañante.

Anderson confirmó que así había ocurrido y, con humor, resumió la escena con otra frase que llamó la atención: "O él tiene la boca muy grande o yo el pie muy chiquito".

La modelo también aclaró que la situación simplemente la tomó por sorpresa y que, después de aquel episodio, la intimidad continuó con normalidad. "Me sorprendió, la verdad. Fue ahí, no mucho más. Y después seguimos", concluyó.

La anécdota de Evangelina Anderson en PH se convirtió así en uno de los momentos más particulares de su participación en el ciclo de entrevistas.