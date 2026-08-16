domingo 16 de agosto de 2026
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16 de agosto de 2026
¿Qué pasó?

La insólita situación que vivió Evangelina Anderson en un encuentro íntimo

Evangelina Anderson contó en PH: Podemos Hablar una situación bizarra que vivió durante un encuentro íntimo y que dejó sorprendidos a todos.

Evangelina Anderson se confesó en PH: Podemos Hablar.

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Durante la charla, que avanzaba entre confesiones y situaciones inesperadas, Anderson decidió compartir un episodio que vivió en un momento de intimidad.

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Según relató, todo ocurrió cuando su acompañante tuvo una reacción que no esperaba y que la dejó completamente sorprendida. "Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca", relató Anderson al recordar aquel momento.

La revelación generó incredulidad en el estudio. Santi Talledo, actor y streamer que también participaba de PH: Podemos Hablar, intervino para preguntarle si efectivamente la extremidad completa había ingresado en la boca de su acompañante.

Anderson confirmó que así había ocurrido y, con humor, resumió la escena con otra frase que llamó la atención: "O él tiene la boca muy grande o yo el pie muy chiquito".

La modelo también aclaró que la situación simplemente la tomó por sorpresa y que, después de aquel episodio, la intimidad continuó con normalidad. "Me sorprendió, la verdad. Fue ahí, no mucho más. Y después seguimos", concluyó.

La anécdota de Evangelina Anderson en PH se convirtió así en uno de los momentos más particulares de su participación en el ciclo de entrevistas.

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