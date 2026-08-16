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16 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Quién es la "mala ex" de Tacho Riera que le hizo perder un trabajo

Tacho Riera contó que una de sus ex intercedió con un productor para que lo bajaran de un proyecto. “Me cortó el laburo”, recordó.

Nico Riera jugó al misterio.&nbsp;

Nico Riera jugó al misterio. 

“Tengo una mala ex, pero no la voy a nombrar porque es conocida”, aseguró Tacho Riera jugando al misterio y sin dar nombres, pro jugando al misterio.

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Luego, el actor explicó qué fue lo que pasó: “Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar, ella se bajaba. Me cortó el laburo”.

En aquel momento tenía un representante y fue justamente a través de él que pudo enterarse de lo que había sucedido en esa oportunidad. “En ese momento tenía representante, se enteró y me lo contó”, detalló.

De quién habló Tacho Riera

Tacho Riera hizo esta confesión hace un tiempo, pero ahora en las redes sociales generó repercusión entre los seguidores del actor, que comenzaron a intentar descubrir la identidad de la chica en cuestión.

En un primer momento, muchos apuntaron hacia la China Suárez, con quien Tacho Riera mantuvo un romance durante la etapa en la que ambos trabajaban en Casi Ángeles.

De todos modos, otros usuarios plantearon una teoría diferente y señalaron a Silvina Escudero, con quien el actor estuvo en pareja por dos años.

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