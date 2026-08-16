Más obras para Albertina: ampliaron los desagües y repavimentaron la calle Homero

Sobre la calle Homero , una de las más importantes de Albertina , el Municipio de Lomas de Zamora finalizó una obra clave y de gran escala para fortalecer el sistema hídrico, mejorar el tránsito vehicular y la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos se desarrollaron en el tramo comprendido entre Elcano y Escobar, donde colocaron nuevas cañerías de desagües y repavimentaron calles en hormigón sobre sectores que estaban deteriorados.

Primero se amplió la red pluvial sobre Homero, entre Elcano y Tartagal, con la instalación de más de 150 metros de conductos correspondientes tanto a la cañería principal como a sus respectivos enlaces. A esto se sumó la construcción de cuatro nuevos sumideros y seis cámaras de inspección que serán claves para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia .

Después se puso en marcha la repavimentación de más de 3 mil metros cuadrados de calles junto a arreglos de veredas, demarcación y señalización para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial . También se mejoró toda la calzada de la rotonda de Escobar .

Estas acciones se planificaron como una continuidad a las obras hidráulicas realizadas a principios de año sobre Homero, entre Cafayate y Cañuelas, en la localidad de Lamadrid. De esta manera, se puso en valor un corredor estratégico con mejoras progresivas que impactan de forma directa tanto la movilidad cotidiana de los vecinos como en la actividad comercial.

Avanzan otro proyecto para brindar soluciones en Albertina

En Albertina avanza una nueva obra hídrica sobre las calles Ostende y Bucarest con el objetivo de dar una solución definitiva a los problemas históricos de acumulación de agua que afectan a este sector cada vez que hay lluvias intensas.

El proyecto contempla la ejecución de tres nuevos ramales de desagües que se conectarán con la red pluvial existente para mejorar el drenaje. También se va a instalar la infraestructura necesaria para futuras conexiones domiciliarias mediante la colocación de cañerías específicas y cámaras de inspección que permitirán a los vecinos incorporarse al sistema cuando corresponda.

Otro frente de obra en la localidad tiene lugar sobre la calle Virgen de Itatí, entre Homero y Carriego, donde se van construir 2 mil metros cuadrados de nuevas veredas para mejorar la circulación peatonal. Actualmente, las cuadrillas trabajan entre Falucho y Andrés Bello.