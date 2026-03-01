Construyen una nueva red de desagües en Lamadrid, Lomas de Zamora

El Plan de Infraestructura Hídrica avanza en Lomas de Zamora con obras planificadas por el Municipio para prevenir inundaciones ante las fuertes lluvias . En Lamadrid se está construyendo una nueva red de desagües con el objetivo de mejorar el drenaje .

El proyecto contempla la instalación de conductos pluviales de 600 y 800 milímetros de diámetro sobre las calles Arana Goiri, Bustos, Euskadi y Homero , abarcando todo el tramo comprendido entre Cañuelas y Cafayate . También se están reconstruyendo los sumideros en las esquinas para evitar que se acumule el agua y pueda escurrir más rápido.

Las tareas se desarrollan actualmente sobre Homero, donde las cuadrillas hacen excavaciones para después colocar los caños. Mientras que en Arana Goiri ya finalizó la instalación del conducto y resta la repavimentación de la calzada intervenida.

Por su parte, en Bustos ya completaron tanto la instalación del desagüe como la pavimentación y, una vez finalizadas las acciones en Homero, el frente de obra avanzará sobre Euskadi.

En Lamadrid también avanzan las obras hídricas dentro del Barrio El Corcho, donde instalaron 600 metros de cañerías domiciliarias con sus respectivas cámaras para fortalecer el drenaje.

Otra obra destacada tiene lugar en el cruce de las calles San Pedro con Pringles y Fernández, en Temperley, donde se está ampliando la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe que permitirán mejorar el drenaje pluvial y evitar la acumulación de agua, permitiendo que el sistema no colapse y así brindar mayor calidad de vida a los vecinos.

Fortalecen la limpieza en los barrios de Lomas de Zamora

A través del programa Comunidad Lomas Limpia, el Municipio trabaja para garantizar el mantenimiento de las calles y espacios públicos. En las 14 localidades de la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.

Las cuadrillas también se encargan de la limpieza de desagües, sumideros y bocas de tormenta con el objetivo de mejorar los drenajes y prevenir inundaciones durante los días de fuertes lluvias. A su vez, para que el agua de los arroyos circule correctamente hay operativos para sacar los residuos y las obstrucciones.