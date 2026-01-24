Mejoran la infraestructura hídrica en Lomas de Zamora para prevenir inundaciones

El Plan de Infraestructura Hídrica avanza en los barrios de Lomas de Zamora, donde el Municipio lleva adelante obras para mejorar los desagües pluviales y prevenir inundaciones ante las fuertes lluvias.
En los barrios, el Municipio avanza con trabajos para instalar y ampliar la capacidad de los desagües.
"Vinimos a Barrio El Corcho de Lamadrid a recorrer con los vecinos una obra hídrica muy pedida por la gente. Los nuevos caños ya están instalados y estamos monitoreando que el drenaje funcione correctamente para que no haya desbordes en días de tormentas fuertes", señaló el intendente Federico Otermín, quien agradeció "a Cáritas y al Obispado, particularmente a Monseñor Jorge Lugones y al Padre Agustín por estar siempre junto a las familias".
Otra obra destacada tiene lugar en el cruce de las calles San Pedro con Pringles y Fernández, en Temperley, donde se está ampliando la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe que permitirán mejorar el drenaje pluvial y evitar la acumulación de agua, permitiendo que el sistema no colapse y así brindar mayor calidad de vida a los vecinos. Cuando terminen de instalar el nuevo canal de desagüe, las cuadrillas se encargarán de reparar las calzadas intervenidas.
"El cambio climático es una realidad que nos obliga a actuar con método y mucho detalle. Por eso, este verano trabajamos con el compromiso de preparar a Lomas frente a los fenómenos meteorológicos extremos que se producen cada vez con mayor frecuencia", destacó Otermín.
Todos los días, las cuadrillas del Municipio se encargan de despejar sumideros, desagües y bocas de tormenta para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles. Del 17 al 23 de enero, se limpiaron un total de 569 sumideros en todos los barrios.
Y tanto en el Arroyo del Rey como en el Arroyo Santa Catalina, se planifican operativos que consisten en sacar los residuos, las obstrucciones y acomodar los cauces para que el agua circule correctamente.