Limpian basurales en Lomas y crean nuevos espacios verdes

A través del programa Comunidad Lomas Limpia , el Municipio elimina basurales que producen focos de contaminación en los barrios de Lomas de Zamora y los transforma en nuevos espacios verdes .

"En la calle Pilcomayo de Fiorito habíamos identificado un basural crónico que, al estar tan arraigado de tantos años, ya estaba como medio naturalizada la cuestión y lo que nosotros veíamos es que podíamos recuperarlo y hacer un Parque Lineal para que lo puedan disfrutar los vecinos del barrio y vivir en un ambiente que sea más lindo, limpio, sano y amigable", señaló el intendente Federico Otermín , quien destacó que "estamos trabajando mucho en la cuestión de la limpieza , en que no haya basurales en Lomas y tener una correcta gestión de los residuos ".

Para eliminar los focos de contaminación que preocupan a los vecinos, se planifican operativos según los requerimientos y características de los barrios con el propósito final de que cada zona quede forestada para seguir multiplicando tanto los espacios verdes como la concientización de la comunidad sobre la importancia de su cuidado.

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco , un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona. También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco .

La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.

Plantan miles de árboles en Lomas de Zamora

Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas se plantaron más de 3 mil nuevos árboles a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.

El programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Uno de los últimos operativos se llevó adelante en la Ribera del Arroyo del Rey, donde sembraron árboles nativos junto a vecinos y estudiantes de la Secundaria Nº10.